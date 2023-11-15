搶救臉部大崩壞 醫師教防老化正確保養觀念

（圖：健康醫療網提供）

年齡增長肌膚也會漸漸老化，受到環境、生活習慣等因素影響，老化徵兆還有可能提前報到。年關將近，許多人會想在這時透過醫美改善皺紋、下垂等惱人的肌膚問題，以最美的自己迎接新的一年。

鳳凰電波討論度相當高，很多愛美人士便好奇鳳凰電波真的能有效改善肌膚老化嗎？醫美診所院長黃雍宗表示，有做一定會有一定的療效，不過治療、效果會和年齡有很大的關係。

及早保養對抗鬆弛、細紋

人的皮膚組織結構複雜，肌膚會隨著年齡由外而內一層一層老化，而每一階段各有不同的保養、改善方法。黃雍宗院長說明，肌膚老化可分成以下3部分：

第一層：表皮性老化（可回復）

主要是因為保水不夠，表皮水分容易流失，造成皮膚皺褶、鬆弛等，可透過保濕、保養、醫療等改善。

第二層：膠原蛋白流失老化（可回復）

包含膠原蛋白、脂肪流失等，造成臉部組織凹陷、不規則，可透過保養、醫療科技改善。

第三層：骨質流失老化（不可回復）

肌膚老化最嚴重的就是面部骨質流失的老化，也就是所謂的「真老化」，是不可逆的。

因此，改善肌膚老化問題應及早，別等到不可逆的骨質流失老化階段才進行。黃雍宗院長建議，20－30歲適度保濕、注意臉部清潔、適度保養即可，年過30就要適度使用進階一點的保養，而年過40是最主要的族群，建議可由專業醫師評估，透過雙方討論客製化適合的治療方式。

鳳凰電波真有效嗎？

除了上述方法外，黃雍宗院長表示，平時也要透過均衡飲食、適度運動、避免過度曝曬紫外線等方式，從根本來改善肌膚老化問題，再讓醫療科技適時地介入，可以老而不老，活得更美更精采。

鳳凰電波對於改善肌膚老化真的有效嗎？黃雍宗院長指出，有做一定會有一定的療效，不過如果是二、三十歲就開始使用，它的效果會遠遠大於六、七十歲時才開始使用。

黃雍宗院長說明，因為在皮膚飽滿、有膠原蛋白的時候，經過能量的刺激，它會開啟「修復」，讓流失的膠原蛋白適度補充回來，同時它也會讓皮膚更緊緻，而且鳳凰電波最大的優勢就是皮膚的全層治療，即使是表皮流失打鳳凰電波也可以改善，甚至有些人二十幾歲就開始接觸這一塊治療。

今年31歲的Darla小姐，在29歲那年決定使用鳳凰電波。Darla分享，在打完鳳凰電波當下，肌膚的改變沒有非常明顯，因為大約需要2－6個月膠原蛋白才會開始增生，效果才會慢慢出現，所以大概在2－3個月後才開始覺得自己的臉有往上拉提，肌膚變得很緊緻、保水度變好，細紋也有淡化。

Darla表示，因為自己本身也是從事美的行業，所以對美這件事有更高的追求、重視，因此才會決定在29歲那年打鳳凰電波。她也認為，提早預防老化這件事不能等到30歲以後才去重視，到那時才做改善效果可能也沒有這麼好。

資料來源：健康醫療網

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