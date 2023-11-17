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低惡性度淋巴瘤 標靶藥物減不適

健康醫療網
醫師強調確診惡性淋巴瘤別慌，身心舒緩照護和免化療治療是新趨勢；圖為示意圖。（本報資料照片）
醫師強調確診惡性淋巴瘤別慌，身心舒緩照護和免化療治療是新趨勢；圖為示意圖。（本報資料照片）

淋巴瘤的發生率逐年攀升，以台灣為例，有超過八成非何杰金氏淋巴瘤(NHL)是B細胞淋巴瘤，約占整體的93%。台大醫院癌醫中心分院血液腫瘤部醫師邱柏儒表示，常有民眾在淋巴結附近摸到異常腫塊會驚慌失措，此時應盡快就診並進行病理組織切片，不要拖延。

談到確診後患者在生活中如何正確飲食的問題，邱柏儒提醒， 應盡量避免攝取生食半熟或未經完全殺菌的飲食，如遇食欲不振，除可使用促進食欲的藥物，也可考慮補充Omega-3脂肪酸和魚油，並以少量多餐、三餐三點心方式進食。

針對淋巴瘤治療策略，醫師劉家豪指出，淋巴瘤分為高惡性度與低惡性度，高惡性度的患者，一般會施以莫須瘤加化學治療，但該治療組合易使患者出現血球、免疫力低下等情況，照護患者時應留意呼吸道感染、肺炎及帶狀疱疹等問題，謹記「運動、睡眠、營養」三原則，不必吃大量營養品，就能增強免疫力 。

而低惡性度淋巴瘤，病程發展緩慢，如慢性淋巴性白血病(CLL)、華氏巨球蛋白血症(WM)、邊緣性淋巴瘤(MZL)等，雖沒有立即的生命危險，但卻難以化療根治，需有和病魔打延長戰的心理準備及體力。

醫師劉家豪表示，由於患者多數為年長者，藥物安全是擬定治療策略時的重要因素，臨床上，除了有輕化療選擇，近年較新的治療策略，也提出可用標靶藥物來降低治療過程中的不適感，有望獲得更佳的病情改善。由於惡性淋巴瘤好發年齡為老年族群，這群患者易發生有心血管疾病等共病症，因此，藥物安全性是非常重要的關鍵。

許多癌友與家屬面對治療的長期抗戰，難免累積許多壓力與疲憊，台灣香氣行者照護學會吳宙妦理事長分享「芳香療法」的生活應用。

吳宙妦表示，如橙花可以有效減輕失眠、放鬆心情; 玫瑰和茉莉花有消除疲勞及穩定情緒等，透過精油按摩、泡澡、薰香，幫助病患釋放與舒緩情緒，更加穩定放鬆地面對每一階段的療程。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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