心臟肥大 掌握飲食4方針

注意反式脂肪，魚油和堅果要適量吃。（Getty Images）

心臟肥大原因複雜，舉凡血壓過高、心肌病變、肺動脈高壓等都是危險因子，會出現心悸、胸悶、心律不整等症狀。一般而言，生理性的心臟肥大會自行恢復，可是疾病引起心臟肥大都需要透過醫療手段介入，才能有效改善，並防止惡化成心臟衰竭。心臟肥大怎麼保養？可採4種對心臟有益的飲食方針。

1.控制鹽分攝取

心臟肥大、衰竭、高血壓 與體內鈉離子超標有關。鹽是維持生命不可或缺的角色，但若有心臟肥大、高血壓的民眾，鹽分就不能攝取過量，因為一旦血液的鈉增加，身體會滯留較多的水分，血管承受的壓力就會增加。

正常人一日鹽分攝取量建議不要超過6公克，心臟肥大、高血壓患者則應控制在4公克以內較為理想。若有習慣用調味料的民眾，也要一併將其鹽分計算進去，避免過量攝取鈉離子。

．減鈉小技巧

增加酸味：醋或檸檬的酸味，有助提升鹽巴的鹹味。例如，可在醬油沾醬裡加點醋，味道會更明顯。

增加嗆辣味：利用黑胡椒、白胡椒的嗆麻感，增加味道的層次。

增加鮮味：利用香菇、柴魚片等天然食材，增加食物的鮮味。

運用辛香料：蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、洋蔥、迷迭香、茴香等。

2.注意反式脂肪

反式脂肪及品質差的飽和脂肪會在體內生成膽固醇，阻塞血管，是高血壓與肥胖 的元兇。脂肪的攝取有「黃金比例」，品質好的飽和脂肪酸（如冷壓初榨椰子油、草飼奶油等）、單元不飽和脂肪酸（如橄欖油、酪梨油、苦茶油等），以及多元不飽和脂肪酸（如魚油、亞麻仁油、紫蘇油等），每日攝取量比例應為1：1：1，如此便可攝取到身體維持細胞正常功能所需的各種脂肪酸。

3.纖維每日至少30克

膳食纖維是血管的清道夫，可以吸附脂肪、糖分和有毒物質，藉由糞便排出體外，還可以抑制膽固醇的合成，因為膳食纖維能與膽酸鹽結合排出體外，等於減少了體內膽固醇的原料，達到降低血中膽固醇濃度的作用。

研究發現，成人每日纖維量至少達到30公克，才能有助降低血中膽固醇與有毒物質的好處。這樣的量，約是每天要吃到三碗熟的青菜量，生菜則是三個手掌攤開的分量。建議各種顏色蔬菜 要輪流吃，以得到不同蔬菜的營養。

4.魚油、堅果適量吃

魚油是保護心血管的好油之一，鯖魚、秋刀魚、鮭魚、鱈魚、土魠魚等都是非常好的魚油來源。一條鯖魚大約是2至3兩魚肉，相當於75至110公克重，約含5公克的魚油，所以每周吃兩至三次小型深海魚，保養已足夠。

不過，最近日本的核廢料排放問題，讓許多人不敢吃魚貨，除了選擇其他海域的魚貨外，也可以改吃淡水魚，譬如鰻魚、香魚、虱目魚、石斑魚，同樣含有豐富的魚油。