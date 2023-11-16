我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

護腰不要整天戴 恐致肌肉萎縮

鄒尚謙
許多腰痛病患、長者因為佩戴護腰就不會腰痛，因此習慣性「整天穿戴」，此舉可能會讓腰部更加乏力。(取材自Unsplash)
許多腰痛病患、長者因為佩戴護腰就不會腰痛，因此習慣性「整天穿戴」，此舉可能會讓腰部更加乏力。(取材自Unsplash)

上班族久坐在椅子上腰部乏力，長期缺少運動訓練，容易閃到腰或慢性腰痛；長者也因各種疾病影響，可能需要使用護腰等醫療器材，幫助腰部固定不疼痛。不過，台灣食藥署提醒，護腰最好不要穿戴「超過4小時」，除非醫師指示，否則長期不使用腰部肌肉，恐導致肌肉萎縮。

許多腰痛病患及長者因為佩戴護腰就不會腰痛，因此習慣性「整天穿戴」，此舉可能會讓腰部更加乏力。食藥署指出，有些民眾因為腰痛而配戴護腰，並誤以為拿掉護腰會導致腰繼續疼痛，所以幾乎配戴一整天，導致腰背肌群萎縮無力，拿掉護腰後就更容易感覺腰背部痠痛，而誤以為腰痛還沒好，造成惡性循環。

「護腰請勿穿戴超過4小時。」食藥署警示，使用護腰可以對腰椎及腰部軟組織提供支撐及保護，但護腰也並非萬靈丹，盡量只在疼痛加劇，或從事可能引起疼痛動作時才使用，除非醫師指示下，否則不建議長期穿戴。

長期使用護腰，腰部肌肉長久不出力，恐怕讓肌肉更加乏力，更容易導致受傷。食藥署說，民眾休息時應該取下護腰，同時輔以規律的運動，讓腰部肌肉功能維持正常，增強腰椎周圍肌肉力量的穩定性，以免造成腰部肌肉萎縮。

食藥署提醒，使用護腰前，建議尋求醫師或物理治療師專業協助，並詳閱原廠使用說明書，遵照指示正確使用。

肌肉

上一則

血糖控制不佳小心腦中風 糖尿病、中風患者該如何控制血糖？

延伸閱讀

 「健口操」訓練嘴部肌肉 長輩防嗆咳、更好睡

 「健口操」訓練嘴部肌肉 長輩防嗆咳、更好睡
怕腰痛護腰「整天戴」恐致惡化 食藥署：一天4小時為限

怕腰痛護腰「整天戴」恐致惡化 食藥署：一天4小時為限
「電療」復健並非人人適用 7族群要避免

「電療」復健並非人人適用 7族群要避免
塗抹蘆薈拯救髮際線？ 食藥署：恐導致接觸性皮膚炎

塗抹蘆薈拯救髮際線？ 食藥署：恐導致接觸性皮膚炎

熱門新聞

臭蟲從英、法傳播至南韓，此波傳播竟是新冠疫情後，國際恢復旅遊及缺工所致。（美聯社）

臭蟲肆虐 咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

2023-11-10 04:59
立冬，許多民眾多會選擇吃羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等方式食補。（本報資料照片）

立冬別吃太補 中醫：暖冬食補「這些蔬菜」可多放

2023-11-08 03:51
（圖：健康醫療網提供）

強烈吸引力 你有「苯乙酮」味道嗎？恐是蚊子的天菜

2023-11-11 23:30
（圖：健康醫療網提供）

53歲婦膝關節退化疼痛 竟是「走路姿勢」害了她

2023-11-09 00:00
(取材自健康醫療網)

20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡 1治療方式遠離難聞氣味

2023-11-13 00:15
（圖：健康醫療網提供）

躺床追劇、滑手機 醫：小心「1現代疾病」找上你

2023-11-08 23:30

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來