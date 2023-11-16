護腰不要整天戴 恐致肌肉萎縮

許多腰痛病患、長者因為佩戴護腰就不會腰痛，因此習慣性「整天穿戴」，此舉可能會讓腰部更加乏力。(取材自Unsplash)

上班族久坐在椅子上腰部乏力，長期缺少運動訓練，容易閃到腰或慢性腰痛；長者也因各種疾病影響，可能需要使用護腰等醫療器材，幫助腰部固定不疼痛。不過，台灣食藥署提醒，護腰最好不要穿戴「超過4小時」，除非醫師指示，否則長期不使用腰部肌肉 ，恐導致肌肉萎縮。

許多腰痛病患及長者因為佩戴護腰就不會腰痛，因此習慣性「整天穿戴」，此舉可能會讓腰部更加乏力。食藥署指出，有些民眾因為腰痛而配戴護腰，並誤以為拿掉護腰會導致腰繼續疼痛，所以幾乎配戴一整天，導致腰背肌群萎縮無力，拿掉護腰後就更容易感覺腰背部痠痛，而誤以為腰痛還沒好，造成惡性循環。

「護腰請勿穿戴超過4小時。」食藥署警示，使用護腰可以對腰椎及腰部軟組織提供支撐及保護，但護腰也並非萬靈丹，盡量只在疼痛加劇，或從事可能引起疼痛動作時才使用，除非醫師指示下，否則不建議長期穿戴。

長期使用護腰，腰部肌肉長久不出力，恐怕讓肌肉更加乏力，更容易導致受傷。食藥署說，民眾休息時應該取下護腰，同時輔以規律的運動，讓腰部肌肉功能維持正常，增強腰椎周圍肌肉力量的穩定性，以免造成腰部肌肉萎縮。

食藥署提醒，使用護腰前，建議尋求醫師或物理治療師專業協助，並詳閱原廠使用說明書，遵照指示正確使用。