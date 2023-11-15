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出國長途旅行 這3招減輕膝蓋負擔

邱宜君

許多人安排出國旅遊行程、開好購物清單，卻忘記「腿力」也要準備。物理治療師簡文仁觀察，出國旅遊，熱門景點經常是古蹟、自然保護區，或是逛街購物，這些活動都不能坐車，只能靠自己的雙腿，每日步數通常可以高達2萬多步。

簡文仁說，平常只走五、六千步的人，出國旅遊忽然一天內走到2萬步，很可能疲憊痠痛打壞遊興，唯一方法就是超前部署，在旅行前就達成每天輕鬆走2萬步的目標。簡文仁說，行前兩周開始部署，每天增加一、兩千步，達成2萬步目標。

「我膝蓋不好，可以出國玩嗎？」簡文仁經常被問到這個問題，他都會鼓勵他們去，除非是膝蓋正在疼痛，那就不應勉強。不只老年人需要注意，中壯年常忽略自己行動力已逐漸出現問題，可能在長途旅遊中敗興而歸。如果擔心久走加快膝蓋退化，可以善用護膝、健走杖或單枴等小工具，這些都可以分散體重帶來的壓力和衝擊力，讓膝蓋少點負擔。

在許多古蹟或名勝地，都有長長的上下坡或樓梯得走，簡文仁提醒，大家可以謹記，在膝蓋不鎖死的前提下，記得「上坡用腳掌、下階用腳尖、下坡用腳跟」。這樣的姿勢可以將體重造成的壓力，平均分散到腳踝和膝蓋，減少膝關節受到的衝擊，下坡時也不會導致腳尖一直往下戳到鞋子，而引起甲溝炎等傷害。

【健走團恢復祕技】冷水沖腿 由下往上 可迅速消除疲勞

簡文仁曾經徒步環島，一天走二、三十公里下來，就連他這麼耐走的人也會腿痠，這時候他就會用從健走團學到的祕技：去浴室用冷水沖腿。簡文仁表示，用蓮蓬頭開冷水，依序從腳板、小腿、大腿，慢慢往上沖，沖個15分鐘就非常舒暢。因為水柱有按摩效果，冷水有冰敷效果，雙管齊下，可以幫助持續整天用力的腿部肌肉冷卻、讓代謝廢物被血液循環帶走。接著再做些伸展操，雙腿更放鬆，就可以準備睡個好覺，隔天又是一尾活龍。

古蹟 名勝 肌肉

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