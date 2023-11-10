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發泡錠當飲品小心鈉攝取過量 醫師：選用含「鉀」更安心、健康

健康醫療網／記者吳儀文、潘昱僑、林宗憲報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

發泡錠攜帶方便又有多種口味，能一邊補充營養素一邊補充水分深受許多人喜愛，尤其老人、兒童、無法吞服錠劑保健品者也相當適合，但在使用時可能會有鈉攝取過多的問題應特別注意。

發泡錠好處多深受喜愛 但療癒氣泡中藏「鈉」危害

身心科診所李旻珊醫師表示，近年來發泡錠很受歡迎，主要是因為它有以下優點：

1.攜帶方便，忙碌上班族可以一邊補充營養素一邊補充水分

2.氣泡的產生相當療癒，可以將白開水變成像汽水，又有多種口味可以選擇

3.老人、兒童、吞嚥困難等無法吞錠劑保健品者相當適合

4.發泡錠劑型可做得比一般錠劑大，有效成分含量較多

不過，發泡錠產生的療癒氣泡其實暗藏「鈉」危害。李旻珊醫師提到，發泡錠會有氣泡產生，「鈉離子」主要是來自發泡錠中的「碳酸氫鈉」俗稱小蘇打，為發泡錠中發泡劑成份之一，碳酸氫鈉遇水便會與發泡錠中的蘋果酸或檸檬酸形成酸鹼中和，產生二氧化碳氣泡，使錠劑中的有效成分瞬間崩散，溶解在水裡。喝進去會提高體內鈉含量，這是使用發泡錠時需要注意的地方。

台灣衛福部國健署建議，健康成人每日鈉攝取量為2400毫克，換算成食鹽約為6公克。一般發泡錠鈉含量約有280毫克，約為每日建議量的十分之一，也就是說飲用10顆發泡錠等於一天的鈉攝取量。

雖然一般人確實不會在一天中使用超過10顆發泡錠，但李旻珊醫師指出，其實平常飲食中就常常會攝取到鈉離子，尤其現代人飲食比較西方、重鹹，所以如果沒有特別留意，在使用發泡錠時就可能會有鈉攝取過量的問題。

擔心鈉過高影響健康 可選低鈉、無鈉或含鉀發泡錠

鈉攝取過多可能會提高血壓、慢性病、心血管疾病、中風等風險，尤其有相關病史、飲食須限鈉者，使用發泡錠時更要謹慎小心。李旻珊醫師建議，選用低鈉或是零鈉高鉀的發泡錠，通常這類的產品，製造技術比較困難，成本比較高，零鈉高鉀的發泡錠，能平衡體內鈉鉀比例，讓身體更健康。

李旻珊醫師表示，鉀離子其實能讓體內的鈉離子排出，而《臨床美國腎臟學會期刊》最新研究顯示，如果補充足夠的鉀離子，可以降低高血壓的風險，尤其現代人多為外食族，加工食品又常把鉀拿掉，美國統計資料指出其實很多成人一天的鉀攝取量是不足的，所以使用發泡錠額外攝取鉀對健康是有益的。

世界衛生組織建議，健康成人每日應攝取3510毫克的鉀，不過李旻珊醫師提醒，本身有慢性腎臟病、糖尿病等的個案，鉀離子攝取要注意。

李旻珊醫師強調，不論是何種保健食品，民眾在使用前都應先諮詢醫師、藥師，了解是否有藥物拮抗、健康影響等問題，選擇適合的劑型、保健食品，長期保養才能安心。


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59841

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