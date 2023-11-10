冬令進補小心「補」過頭 注意酒精攝取量 遠離肝病、癌症風險

（圖：健康醫療網提供）

今（2023）年11月8日正是農曆「立冬」，冬令時節華人民眾常會進補，薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨等都是常見的進補料理。不過這些補品中常會加入米酒等一起料理，因此台灣國健署在臉書 上提醒，民眾在食補時要留意酒精攝取，切勿「補」過頭。

補品多會添加米酒烹煮 每日酒精攝取別過量

立冬後天氣將會越來越寒冷，家家戶戶也會在這時候進行食補，除了藥膳材料外，許多補品都會加入米酒一起料理，不僅能增添氣味，也能讓身體暖和起來。不過酒精攝取過量容易傷害肝臟，甚至有致癌 的風險。

因此，國健署建議，男性每日不可攝取超過20g的酒精量（約130ml酒精濃度19.5%的料理米酒）；女性每日不可攝取超過10g的酒精量（約65ml的料理米酒），而每日酒的飲用量計算方式為「酒精量（公克）＝容器容量（毫升）X數量（杯、瓶、罐等）X酒精濃度（%）X酒精密度0.79」。

國健署也特別強調，懷孕期間或準備懷孕的女性，以及青少年這2大族群千萬不可以喝酒。

酒精量、熱量都要注意 以免補出肥胖 、疾病

不過，進補時除了要注意酒精攝取量外，也要注意熱量問題。根據國健署資料顯示，每公克酒精可以提供7大卡熱量，長期過量飲酒容易攝入過多熱量，因此也要注意補品中勿大量加入酒精。而且許多補品常會加入麻油、肉類等一起烹飪，進補時往往都會在不知不覺中吃下許多高油脂、高熱量的食物。

因此，進補時也要計算BMI控制熱量並慎選食材，避免選擇三層肉、大腸、肝臟、內臟等高膽固醇、高油脂的食材，建議民眾可選用低油脂去皮的肉品，並在烹調時先清除浮油再加入佐料或藥材一同燉煮，另外也要注意鹽分，麻油、酒應視身體情況減量。

此外，也可以將冬令補品當成正餐食用或分次食用、親友一同分食，並搭配青菜、水果等均衡營養。透過這些飲食技巧，在進補時才能安心、健康，遠離肥胖、慢性病等風險。



資料來源：健康醫療網

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