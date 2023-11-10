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研究：約1／3退休憂鬱症 醫師分析原因籲做2規畫

健康醫療網／記者吳儀文報導
「退休」象徵生活將有所不同，可能帶來衝擊與失落感。(取材自健康醫療網)
「退休」象徵生活將有所不同，可能帶來衝擊與失落感。(取材自健康醫療網)

工作、加班勞累不堪，每天上班不僅要跟時間賽跑，還要處理工作上的各種人際關係，下班後還不見得能好好休息。許多人渴望退休後不用上班的美好生活，然而根據2020年《健康照護（Healthcare）》期刊研究顯示，竟有近三分之一的退休人員患有憂鬱症

為何美好的退休生活反而造成情緒低落、憂鬱？精神科醫師陳永興分析影響老年憂鬱的因素，並提醒民眾應預先為退休做好規畫，不僅要為「生活」做計畫，「財務」也應有預先規畫與準備。

「退休」是生活壓力事件

「退休不用上班」在許多人心中是一件相當美好的事，甚至很多人嚮往能提早退休。然而「退休」這件事其實是造成壓力的生活事件之一，會對人的心理、情緒產生影響。

陳永興醫師表示，「退休」象徵生活將有所不同，可能帶來衝擊與失落感，像是離開職場後覺得自己不再有價值、收入減少等，再加上親友或老伴逝去、身體疾病、退化等，人可能會因此情緒低落、想法負面消極、不想出門，甚至產生憂鬱情緒，或是罹患憂鬱症。

如何減少憂鬱情緒？如何做好退休規畫？

退休後該如何減少憂鬱情緒呢？根據2021年發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究顯示，更高的自我接受度與更多的憂鬱症狀呈現負相關，與更高的生活滿意度呈現正相關。因此，退休後面對變老、退化的過程中，首先應要學會接納自己。

此外，許多人在退休後有了更多時間，但反而因此不知道自己該做什麼、無所適從，所以事先做規畫相當重要。陳永興醫師建議，不論是屆齡退休或決定提早退休的民眾，在「財務」與「生活」都應有預先的規劃與準備，並保持「好奇心」持續學習，才能減少退休帶來的失落感和影響。

陳永興醫師提到，像是參加讀書會學習新知識、從事志工服務、傳承經驗，或是出外走動品嚐美食、欣賞風景，重溫過往的友情和親情、實踐過去沒有時間做的事情等，都是相當不錯的。而且現在不論是政府或民間團體都有很多資源可幫助規劃退休藍圖、掌握樂齡生活的主控權，民眾應多加利用。

【延伸閱讀】

老人鬱症VS.年輕人鬱症有哪些不同？憂鬱原因、症狀表現、治療一次看！

年長者疾病、憂鬱纏身　醫：愛笑有助減少退化

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59827

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