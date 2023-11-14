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冬令進補看體質 孕婦不宜食用薏仁

（邱瑞杰）
加味四神藥膳包藥材。(圖／基隆醫院提供)
加味四神藥膳包藥材。(圖／基隆醫院提供)

民間有冬令進補習俗。醫師說，市面藥膳調理包種類鰵多，民眾選購方便，提醒民眾食補前，要先了解自己與家人的體質及需求，再選用適宜的藥膳包，搭配食材進補更理想。

台灣衛生福利部基隆醫院中醫科醫師簡士傑表示，隨著飲食文化變得多元，民眾取得食物相較農業時期來得充足，也要小心攝取過多營養反讓身體吃不消。市售藥膳調理包的藥材及成分，不一定適合全家大小、男女老少一同食用，食補前要先做功課。

簡士傑舉例，慢性病人應先諮詢原主治醫師、中醫師及營養師等，以免忽略用藥及飲食方面的禁忌。有感染、自體免疫疾病、內臟代謝功能異常的病人，不建議積極進補。考量個人體質寒熱、虛實等因素，也會有相對應的溫補、平補及涼補方式。

即使是屬於平補的四神湯，簡士傑也提醒民眾適量食用。每個人的飲食比例，可以諮詢營養師。另外進補時，也要攝取充分蔬果及水分，才能真正達到冬令進補目的，吃出健康。

中醫科並提供加味四神湯食譜供民眾參考，因藥材中有薏仁，特別提醒孕婦不宜食用薏仁。

加味四神湯食譜：

材料：排骨600公克，鹽巴少許 （1至2公克／每公升水）、料理米酒1大匙（約15毫升）

藥材：山藥、芡實、蓮子、茯苓、薏仁、黨参、紅棗、當歸、川芎

作法：

1.（一）將山藥、芡實、蓮子、茯苓、薏仁和黨參洗淨置電鍋內鍋，使用750至1,000毫升的水泡1小時後，電鍋外鍋加1杯水，蒸熟跳起後再悶1小時。

2.（二）將排骨(亦可改使用豬腸、豬肚等)洗淨後放人滾水中汆燙去血水，瀝乾備用。

3.（三）將紅棗和汆燙過的排骨放入作法1的內鍋，再加1,000毫升的水（可依個人喜好加減），外鍋放2杯水再燉煮 (或3杯水)，起鍋前再加入濾袋藥材包 (內有當歸和川芎)、鹽巴少許 (1至2公克/每公升水)及米酒調味，開關跳起即可(亦可將當歸和川芎先浸泡於米酒中，待起鍋前再加入）。

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