想治鼻水、降過敏又怕打針？兒童可試穴道敷貼

秋冬季節過敏性鼻炎大爆發，出現鼻子癢、打噴嚏、流鼻水等症狀。(本報資料照片)

秋冬氣候乾冷，正是鼻子、皮膚等過敏 相關疾病的好發時刻，不少人鼻水流不停，衛生紙不離身。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫兒科主任申一中表示，孩童、長期過敏族群可考慮接受溫和的「穴道敷貼」治療，以降低過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎患者的發作頻率。

申一中指出，秋季氣溫和濕度開始降低，空氣乾燥，此時體內呼吸系統較容易失去潤澤，再加上較低氣溫，以致提高感冒、過敏性鼻炎等機率；再者，秋天是塵蟎活躍的季節，其屍體與糞便飄浮在空氣中，也都是過敏原。

從中醫角度來看氣溫下降，即是人體血管收縮、血流速度減慢，身體處於一種低代謝狀態。 申一中說，中醫穴位敷貼治療，從清代《張氏醫通》中的白芥子塗法發展而來，也就是利用一些辛溫香竄、溫陽祛寒、逐痰利氣的中藥做成特殊藥餅，進行背部穴位敷貼。如此一來，藥物經由皮膚滲入穴位經絡，經由經絡氣血直達五臟六腑，驅除伏藏於體內的寒氣，並且能提升本身陽氣，而達到扶正祛邪抗寒的效果。

申一中說，敷貼用藥以具有辛散、溫通作用的藥物組成，如元胡、細辛、白芥子等成分，加上生薑汁調製。通過對穴位的溫熱刺激，促進血脈運行、疏通肺絡，達到清宣肺氣、止咳平喘作用，相關常用背部穴位如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等穴位。適用族群廣泛、治療方法溫和。

穴位敷貼可以治療多種疾病，特別可以降低過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎患者的發作頻率，肚子脹氣不適、反覆上呼吸道感染的小朋友也適合；成人方面，老年性慢性支氣管炎、肺氣腫等病患也可適用。

申一中說，穴位貼敷治療方法，為貼於背部穴位後，患者便可離開，敷貼於身上2至3小時，即可取下，對懼怕針刺、注射和服藥的患者更為適宜，所以孩童若不喜歡打針、吃中藥，對穴位敷貼的治療方式接受很高。然而，穴貼治療不適合對象，包括孕婦、1歲以下幼兒，另嚴重心肺功能不足，皮膚容易過敏的人、短時間敷貼即會大量起泡者，感冒發燒和咽喉發炎者，也不適合此法。

申一中提醒，除了穴位敷貼搭配中藥治療之外，日常飲食中也能多加補充溫補食物，可取白木耳及百合做一個基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品，滋補養身，治療多管齊下，度過過敏好發的秋季。