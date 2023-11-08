躺床追劇、滑手機 醫：小心「1現代疾病」找上你

（圖：健康醫療網提供）

躺在床上滑手機，突然頸後傳來一陣陣疼痛，酸麻感不僅蔓延至頭部，甚至肩膀、手腳也感到麻木......小心，困擾現代低頭族的「枕神經疼痛」也可能找上你了。

臺北市立聯合醫院中興院區神經外科醫師高瑛說明，枕神經疼痛是指枕神經(occipital nerve)受到夾擠導致的神經痛症狀。此疼痛多半會是後腦接近上頸線(superior nuchal line)的地方有一個激痛點，按壓此處會引起放射狀的頭痛，從後腦勺延伸至頭頂、側面、甚至眼睛後方。

引起枕神經疼痛的原因有以下：外傷（直接撞擊、高位頸椎骨折、或是頸部揮鞭性損傷導致頸椎第二節神經根壓迫）、神經腫瘤 、頭頸椎關節 移位或發炎等等，此症狀女性比較容易發生，臨床上遇到的病患有50歲上下的女性，但年齡和特定族群似乎沒有太大的關聯，主因是「長時間固定姿勢」，導致頸部肌肉 僵硬引起疼痛。有些人可能因為長期仰頭工作、或喜歡在床上看書、追劇，長時間保持不良的頭部姿勢，導致疼痛發生。

藥物、物理治療緩解 嚴重者可考慮注射類固醇

高瑛解釋，部分患者可能會自己嘗試吃藥或者忍耐一段時間，但當疼痛持續較長時間並影響生活品質時，他們才會尋求專業的幫助。高瑛提及，偶發性的枕神經疼痛，有機會以藥物緩解，但若症狀持續或程度增加，以及合併其他神經學症狀如手腳麻木，則建議就醫做進一步檢查排除其他嚴重的神經病變。

一般而言，醫師會使用保守治療方法，如採用藥物、物理治療等，另外也會建議病患嘗試頸部的伸展如頸部下壓或側拉運動，若症狀嚴重則可以考慮經皮注射類固醇以達疼痛緩解目的。少部分病人由於疼痛經保守治療未見改善，或是外傷導致的枕神經疼痛，可能需要進行手術減壓枕神經。

每半小時應伸展、適當使用頸圈

高瑛提醒，不論是追劇或是工作，頸椎的保健不外乎就是注意姿勢，避免過度前彎或後仰，看電腦平板每30分鐘建議稍作伸展及活動，以維持肌肉血液循環，在大眾運輸工具上，幾乎大家都是手機低頭族，過小的螢幕注視太久，也會引起頸部和眼部肌肉僵硬，建議勿注視太久。此外，若頸痛症狀嚴重可以考慮短期使用頸圈緩解頸部僵硬及肌肉發炎狀況。

治療的主要目標是緩解疼痛，仍然不能完全根治問題，要真正徹底解決枕神經疼痛，還是要依靠自己有自覺的調整不正確的身體姿勢和改變生活習慣，避免再度復發。

資料來源：健康醫療網

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