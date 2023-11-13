冷水澡 增免疫力助減肥

部分研究發現，洗冷水澡除了可以增強免疫力、減少皮膚發炎反應，還有助於對抗憂鬱情緒。（Getty Images）

早晨洗個冷水澡可能不是每個人都能辦到的，但有許多研究發現，洗冷水澡可以帶來不少好處，而冷水療法源自於古代醫學，包括冷水淋浴、冷水噴霧和浸泡在冷水浴中等技術，其中冷水淋浴通常是指溫度在攝氏10至15度之間的水中沐浴，每次應持續2到3分鐘。究竟洗冷水澡能帶來哪些好處呢？

6大洗冷水澡好處你不可不知

部分研究發現，洗冷水澡除了可以增強免疫力 、減少皮膚發炎反應，還有助於對抗憂鬱情緒。以下為6個洗冷水澡的潛在好處：

1.增強免疫力：冷水澡可能會刺激白血球，有助於預防感冒和流感，以及避免遭致病菌感染。1項研究分析冷水澡對疾病、生活品質和工作生產力的累積效應後發現，洗冷水澡可能有助於減少因疾病而缺勤的次數，尤其是那些在90天內，每天洗30秒、60秒或90秒的冷水澡的人，與對照組比起來，患病機率減少了29%。

2.緩解皮膚癢：洗冷水澡對於皮膚搔癢的人可能有幫助，由於冷水澡能促進改善血液循環，可能有助於保持皮膚健康。在洗冷水澡時，皮膚血管會收縮，以試圖保持身體溫暖，此時，血液會從皮膚轉移到核心器官，例如心臟或肺部；當皮膚回溫時，血液就會回到皮膚。如此一來，血液循環便可減緩皮膚的發炎狀況，促進皮膚的新陳代謝，而冷水也會欺騙大腦，進而減少搔癢的感覺。

3.緩解頭皮搔癢：用熱水洗澡可能會去除頭皮上的天然油脂，進而造成頭皮乾癢，而沖洗冷水澡則可能有助於緩解頭皮搔癢。然而，需要注意的是，頭皮搔癢可能是潛在疾病的症狀，應由皮膚科醫師來治療。此外，關於冷水或熱水是否能促進頭髮生長，科學證據仍不足，還需要進行更多的研究來確定冷水或熱水是否對頭髮生長更有益。

4.促進心理健康：冷水澡可能有助於減輕壓力和減少憂鬱症 狀，1項國外研究以冷水澡能否作為憂鬱症潛在治療為研究主軸，結果發現，冷水澡確實具有鎮痛和抗憂鬱的作用，這些正面的影響被歸因於交感神經系統的活化，以及β-內啡肽和去甲腎上腺素升高。此外，洗冷水澡的抗憂鬱作用可能是由於從周邊神經末梢向大腦傳遞電磁波的顯著增加所致；然而，目前還需要做更進一步的研究，才能將洗冷水澡定為憂鬱症的明確治療策略。

5.改善睡眠：睡前洗澡可能有助於改善睡眠，目前已有不少有關洗冷水澡對睡眠影響的研究，但研究結果得出的結果卻都不盡相同。其中1項關注運動員洗冷水澡影響睡眠品質的研究發現，洗冷水澡後，核心體溫會下降，睡眠的前3個小時內深度睡眠會增加。相較之下，另1項研究則發現，運動後進行冷水浸泡和不進行冷水浸泡的參與者，在總睡眠時間、睡眠品質和入睡時間等因素上並沒有差異。

6.幫助減肥：當身體浸泡在冷水中時，可有效促進新陳代謝，並刺激與產生熱量有關的褐色脂肪。研究發現，新陳代謝較快可幫助燃燒更多的熱量和減輕體重，不過，別以為只進行冷水澡，而不改變飲食、運動等其他生活習慣，就可以幫助減肥。

哪些人應避免洗冷水澡？

洗冷水澡僅能緩解某些症狀，但目前仍不具任何療效，雖然對許多人可能有益，但對某些人來說，反而可能產生更多的負面影響。

儘管洗冷水澡可能有助於人們適應低溫、減少身體發炎，以及其他心血管疾病的風險，但突然暴露在冷水中，可能會在身體中引發一些不好的影響，例如會增加心臟的壓力，這對於有心律不整的人來說，可能會有風險。

根據美國國家冷水安全中心的說法，突然暴露於極冷的冷水中，會提高特定族群的心率和血壓，使他們處於心臟衰竭和中風的危險之中。因此，若患有心臟病 、自體免疫疾病、雷諾氏症，或者容易因天氣寒冷而誘發蕁麻疹的人，都應避免洗冷水澡。https://healthmedia.com.tw/