罹患3慢性病 也能過好日子

對於糖尿病患者而言，均衡飲食很重要。（Getty Images）

60歲露露姐，患有糖尿病、心臟病、高血壓 三種慢性病。18年前因易喘胸悶而檢查出冠狀動脈心臟疾病，隔年檢查出高血壓，再過二年確診糖尿病。目前皆由同一位醫師診斷開藥、定期回診檢查，各科的慢病藥物加在一起，一天要吃最少8顆藥。目前慢性共病控制穩定，在飲食、運動、服藥都有配合醫師建議，與疾病和平共處中。

飲食篇→8：00吃早餐

「不同疾病吃藥的時間都不同，一下飯前、一下飯後，我可以怎麼做？」

台灣成大醫院糖尿病衛教護理師鄭巧雯指出，依據疾病不同，需要在不同時間點服藥，對病人常帶來困擾，對患有不同慢性疾病的人來說，吃藥時間和方式可能帶來挑戰。專科醫師會盡量根據病人的生活習慣開立藥物，幫助病人簡化用藥方式，讓慢性共病病人在飲食和用藥上達到一定的平衡。

對於糖尿病患者而言，鄭巧雯強調均衡飲食的重要性，包括定時定量、少油少鹽，及減少加糖食物的攝取。她提到，每天應攝取六大類食物，全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及油脂和堅果類。這個飲食原則對患有多重慢病的人同樣適用，但特別要注意的是合併患有慢性腎病的糖友。

鄭巧雯說，有些人認為麥片和五穀粉是健康選擇，因為它們不含糖，但事實上，未經精製的全穀雜糧含有高磷，對於腎臟疾病病人不利。她建議這些病人應該避免攝取高磷食物，可以選擇低氮澱粉（冬粉、米粉和米苔目）、白飯等全穀類，吃得更安心。

鄭巧雯也提醒糖友，過多的水果攝取可能導致血糖急劇升高，進而對血管和器官造成損害，甚至引發併發症。她建議每次只吃一份水果，約棒球大小。對於糖尿病監控，空腹、飯後血糖和糖化血色素是重要指標。如果病人發現自己儘管飲食控制得當，但血糖仍難以控制，建議使用連續血糖監測儀或每周測量一次配對血糖，以找出控制不佳的原因。

治療篇→10：30 回診

「得了糖尿病後，腎臟也出現問題，好擔心其他地方也壞掉，可以怎麼預防？」

台灣大學醫學院附設醫院副院長、家庭醫學部主治醫師黃國晉教授說，各國邁入高齡社會，老年人口增加，慢性病的盛行率也逐漸上升，而且罹患「共病」也愈來愈多，尤其糖尿病盛行率越來越高，若沒有控制好，患者容易有併發症產生，例如大小血管病變、神經病變和足部病變。但在確診糖尿病前，可能就已經存在的疾病，進一步造成腎臟功能惡化，稱為「多病共患」。黃國晉強調，併發症與多病共患的因果關係不同，再加上老化會造成身體功能的退化，需要經過整合診斷找出原因、控制疾病。

黃國晉說，以病人為中心的門診整合，提供多重慢性病人有效率的醫療服務，以「守門人」制度整合的看診需求，一次就診完成糖尿病、腎臟病、心血管疾病及三高追蹤管理，包括疾病治療、篩檢項目及提高健康識能等，建立全人照護醫療模式，保障多重慢性病人的醫療權益。

但黃國晉表示，即便整合門診有其好處，也不盡然適合每一位多重慢病患者，還是有許多患者個人化、家人照顧者等時空背景因素須考量。患者收案前，醫師會先進行周全性的老年評估，先了解長者身體狀況及疾病脈絡，甚至探索心理層面，才會確認收案。

黃國晉建議民眾多了解多重慢病資訊，提前做好健康管理，了解共病的關聯及危險性，與醫師配合討論共享決策。雙向配合才有機會改變現況、打破專科界線，將患者的需求視為一個整體，設定照護目標降低死亡率、改善疾病、提升生活品質，達到慢性病防治及延緩。

檢查篇→15：00 看報告

「檢查報告上數字這麼多，到底哪幾個是重要的？我要注意哪些？」

成大醫院內分泌新陳代謝科主任歐弘毅說，糖尿病管理要看的數值很多，雖然控制血糖是預防及延緩併發症的不二法門，但不僅是血糖數值而已。廣大慢性病友都應該要注意，長期治療追蹤慢性病的過程中，須要認識和重視各項數據，及其背後代表的意義，尤其心、腎、糖慢性病的患者，更要注意其間的交互作用。

避免其他慢病共病或併發症，你可以這樣做 製表/元氣周報

以糖友為例，其可能引發的各種急、慢性併發症具不可逆性，可能演變成洗腎、失明、截肢、心臟衰竭，病友不能掉以輕心。歐弘毅說，三個月的定期回診檢查中，更應該要好好的認識檢查項目和數據，例如和大血管病變相關的ABC數值：A糖化血色素、B血壓、C血脂；以及小血管病變如腎臟功能（尿液白蛋白、腎絲球過濾率）、視網膜檢查等，當發現身體功能有異常衰退時，需要即時和主治醫師討論、調整治療用藥。

歐弘毅說明，因為慢性疾病之間有很強的關聯性，為強化防治工作，推動糖尿病共同照護網絡，以及不同慢性科別的共同照護，跨科、跨領域追蹤管理病況。看診前，先由護理師、營養師提供衛教，了解日常生活型態及過去病史，先揪出潛在問題，協助醫師看診時快速找出共病因子，或可能產生併發症的高風險群。

另外，「血糖降下來，是不是可以停藥或減量？」歐弘毅說，民眾擔心傷腎而不敢吃太多藥，或認為血糖狀況穩定是就可以停藥，其實都是不正確的迷思，務必配合醫囑定期用藥，才能有效控制糖尿病以及避免共病發生。目前的糖尿病藥物有助降低心血管疾病、保護腎臟，聽信偏方才是讓病情雪上加霜的原因。若想要減少藥量，或擔心糖心腎共病的藥物過多，可轉介至整合門診進行看診及多項檢查，透過跨科別醫師的共同照護，提升疾病控制效果。

血糖控制不穩，容易夜尿影響睡眠。（Getty Images）

睡眠篇→21：30 休息

「常常睡不好，要怎麼改善？是慢性病引起的問題嗎？」

衛教師鄭巧雯指出，衛教門診常有病人抱怨睡眠問題，可能因為睡眠品質不佳或疾病症狀干擾夜晚安眠。她建議，應著手檢視日常作息和飲食習慣，因很多睡眠問題起源於生活方式。例如，糖尿病友可能因睡眠不足或質量不佳而導致血糖波動。