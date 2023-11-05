研究：現場觀看運動比賽 有助增加幸福感、減少孤獨感

圖片來源 ／健康醫療網

根據一項發表於2023年年初「Frontiers in Public Health (公共衛生前沿)」期刊的研究指出，觀看現場體育賽事可以提高幸福感，並減少孤獨感，也能增加社交互動、形成族群認同和歸屬感，有助心理健康 。

產生共鳴、刺激及互動 有助增自信心和運動動機

台灣屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，當我們參與大家認同的團體活動，會有種「大家都和我一樣」，去除「陌生」或「孤獨」的負向感受，讓人產生幸福感，特別在運動競賽現場的感受更明顯，可能原因有：

1.共鳴：看比賽相對於其他休閒活動更能引發和鄰座觀賽者的共鳴感。 2.刺激：比賽帶有刺激的情緒，隨著過程情緒起伏較大，會刺激內分泌系統，讓腎上腺素加快分泌，使心跳加速、流汗、躁動且情緒高昂。 3.互動：比賽現場觀眾席有加油呼聲、波浪舞的互動，這些肢體活動能產生更多的腦內啡、多巴胺等快樂激素，選手得分後和認同團體擊掌、擁抱等互動產生的催產素，也會獲得更多幸福感。

因此，徐錦興鼓勵民眾多到現場觀賞運動比賽，看到選手的表現，自我效能中的楷模效應也會讓我們覺得自己能和選手一樣，有助於增強自信心和運動動機。

鼓勵親友進場觀賽 產生群體認同與歸屬感

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，參加現場體育賽事會增加我們的「生命價值感」，這種增強與得到工作的幅度相當，是個令人振奮的結果，呼籲民眾給自己或親友一個去現場觀看體育賽事的機會，觀賞本身有助於身心健康，同時可增加社交互動，從事前的討論，像是如何前往現場、這項運動的歷史背景、彼此欣賞的選手與精采事蹟等，到和朋友一起經歷賽事的輸贏，這個經驗會持續到未來，也會留下與這個世代民眾們的共同回憶，產生群體認同與歸屬感。

比賽有輸贏 孩子學習增加調適韌性

如果家中有不喜愛運動的孩子，葉雅馨建議，父母要引導孩子培養運動興趣前，自己要有嘗試的意願，再則先引起好奇，為什麼成千上萬的群眾會聚在球場觀看、有啦啦隊、歡呼激動？試著邀請孩子的朋友一起到現場觀賞運動賽事，感動與情緒是會感染的，陪伴孩子感受比賽的魅力，給自己和孩子一次樂在其中的體驗機會，助於增加親子互動和幸福感。

葉雅馨提醒，比賽總是有輸有贏，當支持的隊伍輸了，可能有沮喪、挫折等強烈負面感受，此時可和一起觀賽的人擁抱，討論比賽精彩和可惜之處，並相約下次再進場支持，「輸」往往正是學習的機會，也建立觀賽心理健康素養。

資料來源：國際期刊：「進場觀賽」有助增加幸福感、減少孤獨感！