我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

研究：現場觀看運動比賽 有助增加幸福感、減少孤獨感

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

根據一項發表於2023年年初「Frontiers in Public Health (公共衛生前沿)」期刊的研究指出，觀看現場體育賽事可以提高幸福感，並減少孤獨感，也能增加社交互動、形成族群認同和歸屬感，有助心理健康

產生共鳴、刺激及互動 有助增自信心和運動動機

台灣屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，當我們參與大家認同的團體活動，會有種「大家都和我一樣」，去除「陌生」或「孤獨」的負向感受，讓人產生幸福感，特別在運動競賽現場的感受更明顯，可能原因有：

1.共鳴：看比賽相對於其他休閒活動更能引發和鄰座觀賽者的共鳴感。

2.刺激：比賽帶有刺激的情緒，隨著過程情緒起伏較大，會刺激內分泌系統，讓腎上腺素加快分泌，使心跳加速、流汗、躁動且情緒高昂。

3.互動：比賽現場觀眾席有加油呼聲、波浪舞的互動，這些肢體活動能產生更多的腦內啡、多巴胺等快樂激素，選手得分後和認同團體擊掌、擁抱等互動產生的催產素，也會獲得更多幸福感。

因此，徐錦興鼓勵民眾多到現場觀賞運動比賽，看到選手的表現，自我效能中的楷模效應也會讓我們覺得自己能和選手一樣，有助於增強自信心和運動動機。

鼓勵親友進場觀賽 產生群體認同與歸屬感

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，參加現場體育賽事會增加我們的「生命價值感」，這種增強與得到工作的幅度相當，是個令人振奮的結果，呼籲民眾給自己或親友一個去現場觀看體育賽事的機會，觀賞本身有助於身心健康，同時可增加社交互動，從事前的討論，像是如何前往現場、這項運動的歷史背景、彼此欣賞的選手與精采事蹟等，到和朋友一起經歷賽事的輸贏，這個經驗會持續到未來，也會留下與這個世代民眾們的共同回憶，產生群體認同與歸屬感。

比賽有輸贏 孩子學習增加調適韌性

如果家中有不喜愛運動的孩子，葉雅馨建議，父母要引導孩子培養運動興趣前，自己要有嘗試的意願，再則先引起好奇，為什麼成千上萬的群眾會聚在球場觀看、有啦啦隊、歡呼激動？試著邀請孩子的朋友一起到現場觀賞運動賽事，感動與情緒是會感染的，陪伴孩子感受比賽的魅力，給自己和孩子一次樂在其中的體驗機會，助於增加親子互動和幸福感。

葉雅馨提醒，比賽總是有輸有贏，當支持的隊伍輸了，可能有沮喪、挫折等強烈負面感受，此時可和一起觀賽的人擁抱，討論比賽精彩和可惜之處，並相約下次再進場支持，「輸」往往正是學習的機會，也建立觀賽心理健康素養。

資料來源：國際期刊：「進場觀賽」有助增加幸福感、減少孤獨感！

流感疫苗 心理健康 退休

上一則

糖尿病易有併發症 應定期檢查、掌握5控糖原則

下一則

熟記「七字訣」 早期發現淋巴癌

延伸閱讀

YouTube調整美國平台推薦系統 護青少年心理健康

YouTube調整美國平台推薦系統 護青少年心理健康
頸椎脊髓損傷患者生活難自理 「這樣做」恢復生活品質

頸椎脊髓損傷患者生活難自理 「這樣做」恢復生活品質
華人健康促進計畫 心理健康系列周三午餐漫步

華人健康促進計畫 心理健康系列周三午餐漫步
布碌崙身心康泰同樂日 提供健康資源

布碌崙身心康泰同樂日 提供健康資源

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

青光眼最壞恐失明「視力小偷」專找這些人下手

2023-10-31 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

遇虎頭蜂身邊盤旋 醫警告「切勿做1動作」

2023-10-30 01:00
（圖：健康醫療網提供）

保健食品可通血路防中風？醫告訴你遠離中風飲食法

2023-11-01 01:30
（圖：健康醫療網提供）

防藍光眼鏡有用嗎？國際醫學期刊研究這麼說

2023-11-02 00:30
（圖：健康醫療網提供）

50歲男頭部莫名腫脹「滲出膿血」是癌症 醫：2年齡易發生

2023-11-04 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

頸椎脊髓損傷患者生活難自理 「這樣做」恢復生活品質

2023-11-03 01:30

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債