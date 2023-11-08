「撥筋」後瘀青、腫痛 高危險群不宜亂按壓

台灣亞洲大學附屬醫院復健科醫師陳怡維說，若有癌症轉移可能、皮膚太薄容易出血的人不宜撥筋。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

1名43歲女性因為感覺工作壓力大、睡眠品質不佳，最近嘗試「撥筋」服務，沒想到隔天起床發現小腿肚瘀青、腫痛，嚇得趕緊就醫，所幸只是皮下小血管破裂，僅需休息、冰敷即可恢復。但醫師提醒，患有慢性病、服用抗凝血劑等民眾不宜，以免衍生後遺症。

台灣一名婦人經過「撥筋」，小腿肚瘀青、腫痛。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣亞洲大學附屬醫院復健科醫師陳怡維說，就西醫觀點，「筋」指的是肌肉 、肌腱、韌帶、筋膜等軟組織，「撥」則是通過按壓、推開等技術輔助軟組織放鬆，達到舒緩肌肉筋膜的效果。人體某部位肌肉可能因姿勢不良、高強度運動，長期處在收縮的狀態，若無適度放鬆，會造成局部循環不良，形成肌肉緊繃，也就是常說的「身體硬邦邦」。

她說，透過動物實驗，的確可藉由特殊工具鬆開緊繃的軟組織，藉此提升局部溫度、提高疼痛忍受閾值，誘導纖維母細胞，並促使膠原蛋白再生，使得沾黏以及纖維化的部分分解，達到舒緩疼痛、促進血液循環、加速組織修復、增加關節活動度等效果，但也可能會出現瘀斑、瘀青、疼痛等副作用，主要原因是加壓過大或摩擦過度，導致皮膚表面附近的毛細血管破裂而引起。

眼睛、動靜脈血管 別亂按

陳怡維說，上述副作用的外在表現方式多為紅紫色斑點或是瘀青，多半只需休息、冰敷、擦藥膏，即可改善，但絕對不適合直接將壓力施加在眼睛、動靜脈血管(尤其前側頸部)、腰頸椎神經以及骨頭突出的部位上。

癌症 、骨鬆、心臟病患 別嘗試

包括正服用高劑量類固醇或抗凝血劑、傷口嚴重感染、骨折未痊癒、急性心臟、肝臟、腎臟病史、癲癇及高血壓 控制差、嚴重骨質疏鬆、患有傳染性皮膚病及馬凡氏症候群等族群都屬高風險，應避免嘗試。

至於撥筋按壓部位，陳怡維說，若有癌症轉移可能、皮膚太薄容易出血、局部感覺不良(例如中樞或周邊神經疾病、糖尿病等造成)、血液循環差(末梢血管疾病、靜脈曲張)以及有血腫症狀、懷孕腹部周圍等，都應該盡量避免進行撥筋，以免衍生嚴重後遺症。