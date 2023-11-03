圖片來源 ／健康醫療網

陳先生在一次聚餐結束，回家途中不慎發生意外，造成頸椎第2至7節多處骨折，頸脊髓嚴重損傷，造成四肢癱瘓，經過一年多在他院漫長反覆的治療，雖然日常生活功能還需他人協助，但身體活動能力已逐漸進步，因復健的醫療院所離家遙遠， 一家人已身心俱疲，陳先生後來選擇回到離家近的醫療院所進行復健治療，歷經一年多的復健療程後，目前已可自行行走，生活亦能自理，回復良好生活品質。

輔具輔助治療 及早恢復自理

台灣灣橋榮院復健科醫師林玫君表示，經醫師悉心診斷，安排陳先生每周3次復健療程及藥物治療，再經由本院轉介嘉義縣輔具中心給予合適的輔具建議，指導家屬居家照顧技巧、協助接送並陪同陳先生到榮院就醫，在醫療團隊協助下，家屬與病患長期規律配合復健治療。

治療內容包括加強全身肌力、耐力、體力的訓練及日常生活技巧如穿著衣褲、翻身坐起、行走、沐浴、輪椅的應用、大小便訓練等；復健期間多次與醫師、物理治療師及職能治療師討論日常生活能力是否有其他變通代償技巧、特殊輔具資源及環境改造等，讓陳先生的日常生活能力達到最好的進步及減輕照顧者的負擔。

頸部脊椎創傷多因意外所致 規律復健為上策

林玫君說明，頸部脊椎創傷主要來自意外事件，如車禍、高處墜落、職業傷害等原因所造成，灣橋榮院醫療團隊協助個案，減輕疼痛及增進正向的心理感受，經由醫師、護理師、物理、職能治療師及社工師專業制定復健計畫，循序漸進促進個案病況恢復，同時也鼓勵病患家屬，支持個案一同訓練，讓頸部脊椎創傷患者可以穩定持續的復健，幫助肢體可以早日康復恢復行動力，迎向正常生活。

資料來源：頸椎脊髓損傷患者生活難自理 「這樣做」恢復生活品質

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