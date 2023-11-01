保健食品可通血路防中風？醫告訴你遠離中風飲食法

（圖：健康醫療網提供）

家族史、三高 （糖尿病、高血壓、高血脂）、抽菸、酗酒、缺乏運動、肥胖等都是中風 危險因子，其中可改變的危險因子占了90%，能透過運動、飲食、治療等方式調整。

在飲食上，民眾該如何吃才能預防腦中風？若補充額外的營養保健食品，有預防腦中風的效果嗎？三軍總醫院神經科部部主任周中興、新竹臺大分院神經部主任蔡力凱，以醫師的角度分享遠離腦中風威脅的飲食方法。

保健品可防腦中風？

許多民眾都會吃營養保健品補充身體所需的營養素，這些保健食品在腦中風預防上是否也有幫助呢？周中興主任表示，在營養保健品使用上，有些營養素與心腦血管健康有關，可朝以下3方向進行攝取：

補充葉酸：

血液中同半胱胺酸（Homocysteine）過高會使心腦血管發炎、受損，而葉酸是清除這些不好物質的重要營養素之一。有些人有中風家族史本身基因或體質因素，不容易代謝同半胱胺酸時，就需比一般人多攝取葉酸改善。

減少低密度脂蛋白（LDL）：

減少低密度脂蛋白（LDL）、增加高密度脂蛋白（HDL）可保護心腦血管健康，像魚油有DHA、EPA等成分，與血脂肪的代謝有關。不過，降低LDL才是重要指標，像魚油可能會增加HDL，並同時增加LDL，特別是有高比例DHA的魚油，因此相關產品的使用應抽血追蹤評估。

此外，有些人還會補充紅麴、薑黃等營養品期望改善血脂問題，周中興主任提醒，使用前都應先抽血檢查，並與醫師討論、評估適不適合再去使用，像有些人已經是需要用藥控制血脂的程度，就會建議用藥來維護健康，而最重要的還是應關注LDL這項指標。

023年發表於JACC的SPORT study (Supplements, Placebo, or Rosuvastatin Study) 顯示使用CRESTOR 5 mg 可降低 37.9% LDL，相比魚油降低3.4% LDL、紅麴降低6.6% LDL，降血脂效果顯著且無增加肌肉痠痛副作用。

攝取維生素E：

心腦血管的發炎、傷害許多時候是因為「自由基」所致，而維生素E有抗氧化效果，可以中和、消除自由基，有機會可以減少心腦血管疾病或中風的發生。

不過，周中興主任表示，葉酸、維生素E等營養素，其實都可透過未精緻的全榖雜糧、蔬菜等充分攝取，至於額外使用營養保健品，應先做檢測評估哪些營養素是需要的，畢竟過量也會有副作用產生，提醒民眾如果飲食不是那麼健康、基因或體質吸收代謝不佳等，可能就更要關注飲食控制，甚至用藥調整。

而蔡力凱主任也認為，民眾應從基本該做的事先做好，有三高等中風危險因子時，以藥物規則控制三高最為重要，其次飲食要多注意，最後才去思考保健食品，保健食品要不要使用要看個人需求，千萬不要本末倒置。日常

飲食要均衡 少油少鹽少糖少酒精

民眾在飲食上應均衡，日常飲食可以依照「飲食金字塔」的建議執行。蔡力凱主任說明，「飲食金字塔」由下而上分別是蔬菜水果、全榖雜糧類、蛋白質 、油脂類、甜點，越下層的食物應多加攝取，至於最上層的甜點（如：餅乾、手搖飲等），高糖食物相對量要減少，整個飲食才是均衡的。

其中，蛋白質應選擇較好的蛋白質來源，蔡力凱主任表示，蛋白質分為魚肉蛋奶豆類，其中魚類、豆類是比較推薦的，奶類也很重要，一天最好喝一杯牛奶，至於肉類像豬肉、雞排等，應該作為較後端的蛋白質來源選擇。

而油脂類的選擇也很重要，蔡力凱主任指出，堅果類是較好的油脂攝取來源，如果真的需要使用到油，最好選擇植物油（如：橄欖油、葵花油等），並減少高油、油炸類的食物。

此外，周中興主任提醒，添加物、醃漬物、加工食品等也要避免，尤其高血壓患者要注意鈉的攝取量、避免過鹹的食物，而糖尿病患者要避免高糖、精緻澱粉（如：白米、白麵、白麵包、甜點、餅乾等）造成血糖波動，至於血脂問題要選擇低脂的食物（如：低脂肉類、低脂奶類）。

另外，更要戒菸而且酒精攝取要適量，男性每天不宜超過2份；女性不宜超過1份（1份酒精約為350C.C.的啤酒或半杯紅酒）。

預防二次中風 飲食該注意哪些？

若要遠離中風威脅，民眾應依上述飲食建議調整自己的飲食習慣，而曾經中風的患者更要特別注意，因為中風後再次復發的機會很高，但若能作好規則用藥及改變生活習慣，便能降低四分之一的中風復發機會。

蔡力凱主任提到，像有位伯伯中風後手腳無力，但經過復健後還能走路，這位患者就認為這是老天爺給的機會，於是積極控制三高、注意飲食與運動，追蹤十多年來都沒有復發，反觀有位患者小中風後還是戒不掉菸、酒，最後成功戒除是因為大中風臥床。

因此，已中風過的民眾別灰心，應更積極預防中風。但中風後可能會有吞嚥、咀嚼問題，最怕造成嗆咳產生吸入性肺炎，蔡力凱主任表示，在急性期若情況嚴重會考慮使用鼻胃管，不過大部分的人沒有這麼嚴重的話，只要按照飲食金字塔建議做好比例分配，並注意以下4點事項，包含：

慢慢進食

減少難吞嚥的食物

液體比固體更容易嗆到，需要時水或湯可以勾芡後再飲用，食物盡量軟或可考慮做成泥狀後再食用

用餐後一定要刷牙、視需求使用漱口水，若能減少口腔細菌，即使嗆到也可以減少後續造成肺炎的機會

至於復原期中風患者則須注意三高、肥胖等中風危險因子，做好飲食控制、運動、不抽菸、不酗酒等。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59730