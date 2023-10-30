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6旬婦跌倒骨折送醫 閨密急探病也跌傷 醫籲「3症狀」快就醫

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

67歲的洪太太在廚房煮飯時滑了一跤，造成右側髖關節骨質疏鬆性骨折，才剛剛開完刀沒多久，某早起床又在浴室滑倒造成左側的髖關節骨質疏鬆性骨折，家人連忙送到醫院要安排手術。鄰居的好姐妹許太太聽到洪太太跌倒送到醫院急診，連忙換衣服要去醫院探視，結果一急沒有站好也在寢室跌倒。這一跌也造成左側的髖關節骨質疏鬆性骨折。兩個好閨蜜一同在醫院的急診相遇，不禁感嘆常常在報章雜誌上看到的骨質疏鬆症就發生在自己身上。

隨年紀增長 骨鬆危險增

收治這兩個閨蜜的台灣大里仁愛醫院骨科部黃贊文部長表示，骨質疏鬆症是一種「無聲疾病」會使骨骼變得脆弱，大多數民眾並未注意到自己骨質流失的情形，直到跌倒後造成骨折才察覺。骨質疏鬆症的防治，絕不是等到年老才來做，在30歲左右人體骨骼強度達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨質密度會逐年減少，骨質疏鬆症便悄悄上身。

留意3高還要注意1低 這些地方最常見

黃贊文指出，高齡人口的慢性病除了高血壓、高血糖和高血脂等俗稱的「三高」還有「一低」，低骨密。根據台灣資料，台灣人因為骨質疏鬆症所造成的髖部骨折發生率還高居亞太地區的第一名，一旦髖關節骨折將造成後續疼痛、住院、行動受限、長期臥床甚至死亡。在2018年的台灣人死因統計，跌倒高居65歲以上長者事故傷害死亡主因第二名，跌倒的地點則是以家中的臥室、客廳和浴室最常發生。

杜絕骨質疏鬆 建造「績優骨」

藉由均衡飲食攝取足夠鈣質、運動、適度曬太陽、良好生活習慣、維持正常體重並戒菸、酒，不僅即早存骨本也能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆症的發生。黃贊文說明，由於骨質疏鬆症大大影響病人的生活品質和生命安全，提升長者在骨質疏鬆症的檢測診斷及治療，早期診斷、早期介入，已成為當務之急。建議有「駝矮痛」──彎腰駝背、身高減少4公分以上、下背痛是骨質疏鬆症──三大常見症狀者，應尋求專業骨科醫師評估與建議。

資料來源：2位閨蜜先後跌倒骨折急診相見　醫呼籲「有3症狀」快就醫

更多健康資訊：健康醫療網

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