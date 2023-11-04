失智非老化「而是腦疾病」 及早留意10警訊

知名導演侯孝賢傳出因失智症退休。（本報資料照片）

執導電影「悲情城市」、「海上花」的76歲知名台灣導演侯孝賢 傳因失智症退休，不會再拍電影，台灣失智症協會提出10大失智症症狀，提醒民眾注意。

高齡化社會增加失智失能人口增加，根據台灣衛福部統計，每增加5歲失智症盛行率就會增加，65到69歲3.40%、70到74歲 3.46%、75到79歲7.19%、80到84歲13.03%、85到89歲21.92%、90歲以上36.88%，年紀愈大罹病率愈高。

失智症的類型分為退化性失智症、血管性失智症 。其中，退化性失智症中最常見的類型為阿茲海默症，早期病徵最明顯的為記憶力衰退，對時間、地點和人物的辨認出現問題。血管性失智症是因腦中風 或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡造成智力減退，是造成失智症的第二大原因。

失智症的病程可以分為初期、中期、晚期。初期的症狀輕為常常被忽略而延誤就診，包含言語表達出現輕微障礙、走路不穩、偶爾跌倒等，會以為是老化正常現象，通常患者都要到出現時空錯亂，忘記剛才發生的事情才會察覺，但此時已邁入中期。

失智症協會說，失智症「不是」正常老化現象，而是一種大腦神經退化的疾病，如果能及早發現，介入控制，安排照顧模式，可降低罹病後，對於個人或家庭出現的衝擊。

失智症協會提出10大失智症症狀：

1.記憶力減退影響到生活

一般人偶而會忘記開會時間、朋友電話，但是過一會兒或經過提醒會再想起來。但失智症患者忘記的頻率較高，而且即使經過提醒也無法想起該事件。因此，可能也會使患者常常重複發問、重複購物，甚至重複服藥。失智患者容易忘記近期發生的事，甚至連重要之日期或事件也會忘記。

2.計畫事情或解決問題有困難

一般人可能收支平衡上有時會出現困難，但失智患者在規畫、執行計畫或在處理數字都可能出現困難。例如依照一個熟悉的食譜 做菜或處理每個月的帳單時出現問題。他們比較無法專心，且需要更多的時間來處理以前熟悉的事情。

3.無法勝任原本熟悉的事務

失智症患者對於原本熟悉的事務常會忘記或遺漏既定的步驟，而無法順利完成，例如數學老師對於加減算數常出錯、英文老師不知「book」是什麼、年輕就開車的司機伯伯現在卻經常開錯路、銀行行員數鈔票有困難、資深廚師炒菜走味等。

4.對時間地點感到混淆

一般人偶而會忘記今天是幾號，在不熟的地方可能會迷路。但失智患者會搞不清楚年月、白天或晚上，不知道自己身在哪裡或如何來到這裡，甚至會在自家周圍迷路而找不到回家的方向。

5.視覺、空間關係理解障礙

一般人可能因白內障而出現視覺障礙，但失智患者可能在閱讀、判斷距離遠近、決定顏色或對比上會出現困難。失智患者可能會誤認鏡子中的自己是另外一個人，而覺得屋裡還有其他人存在。

6.言語表達或書寫出現困難

一般人偶而會想不起某個字眼，但失智患者想不起來的機會更頻繁，甚至會用其它的說法來替代簡單的用詞，例如：「送信的人（郵差）」「用來寫字的（筆）」等，部份患者語言理解出現困難。失智患者於會談中可能有困難跟上或參與討論，會談可能中斷、重複或不知如何進行。

7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力

一般人偶而會任意放置物品，但失智患者卻更頻繁及誇張，將物品放在不合常理或不恰當的位置，例如水果放在衣櫥裡、拖鞋放在被子裡、到處塞衛生紙等。失智患者於東西搞丟之後，無法回頭一步步尋找，且於找不到東西時常指控他人偷竊。

8.判斷力變差或減弱

一般人偶而會做不好的抉擇，但失智症患者更頻繁或偏差更大，如聽信成藥等推銷廣告而付出大量金錢，或者買不新鮮的食物，借錢給陌生人、開車易發生交通事故或出現驚險畫面，過馬路不看左右紅綠燈等，穿著打扮可能不適合天候、場合或蓬頭垢面。

9.從職場或社交活動退出

一般人偶而會不想上班或參與社交活動，但失智患者的生活嗜好、運動、社交活動、工作等都逐步減少。患者變得被動，且避免掉許多互動場合。常在電視機前坐好幾個小時，睡眠量比過去大，需要許多催促誘導才會參與事務。

10.情緒和個性改變

一般人年紀大了，情緒及性格可能會有些許改變，但失智患者較明顯，例如：疑心病重、憂鬱、焦慮、易怒、口不擇言、隨地吐痰、過度外向、失去自我克制或沉默寡言、特別畏懼或依賴某個家庭成員等。（陳雨鑫）