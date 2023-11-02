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3中藥茶飲日常飲用 遠離偏頭痛

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偏頭痛是一種反復發作性頭痛，頭痛程度劇烈而使患者的正常生活和工作受到影響。(Getty Images)
偏頭痛是一種反復發作性頭痛，頭痛程度劇烈而使患者的正常生活和工作受到影響。(Getty Images)

36歲李小姐是職業媽媽，就診時抱怨常左側頭部疼痛欲裂，情緒也煩躁不安，因長期受頭痛困擾，進而求助中醫。經過一段時間的中藥調理及針灸治療後，每月頭痛頭暈發作的頻率逐漸減少，情緒也比較不煩燥。

偏頭痛是一種反復發作性頭痛，頭痛程度劇烈而使患者的正常生活和工作受到影響。

「風、痰、瘀、虛」四證型

有人習慣頭痛時就來杯咖啡，但咖啡是否真能緩解頭痛？

台灣中醫師康涵菁表示，咖啡可能減緩你的頭痛，但飲用過量可能讓你的頭痛更嚴重。偏頭痛與人體體質有關，如壓力、荷爾蒙、飲食、藥物、氣候等因素都可能誘發。

偏頭痛在中醫典籍中屬於「偏頭風」範疇。 中醫認為偏頭痛的病因外因為風邪所襲，內因為情緒、飲食、勞倦所傷，蔽塞頭部經絡，導致氣血運行不暢， 腦部經脈痹阻，不通則產生頭痛。康涵菁指出，偏頭痛可大分為以下四種證型：　

一、「風寒侵襲，脈絡瘀阻」

體質怕風，遇風寒會加重疼痛。症狀為頭痛起病快速，其痛連及頸項背部，常用方為「川芎茶調散」加減以祛風散寒解表、活血通絡止痛。

二、「情志過極，氣滯血瘀」

平素壓力大，情緒易起伏不定。症狀為頭痛如裂而眩暈，病勢快，伴心煩易怒、胸脅脹痛，或伴隨噁心、嘔吐、口苦、厭食。此乃情緒引起，治當平肝理氣，常用方為「柴胡疏肝湯」合「龍膽瀉肝湯」加減。

三、「飲食所傷，痰濁中阻」

常見於脾胃虛弱或飲食不節制損傷脾胃之人，痰濕內生 、上蒙頭部，症狀為頭痛昏重，胃腸悶脹。常用方宜「半夏白朮天麻湯」豁痰醒腦、化瘀通絡。。

四、「氣血陰虧，腦竅失養」

此乃正氣虛弱，腦部脈絡失養，痰瘀伏邪留而不去所致。症狀為頭痛緩慢而作，病勢纏綿，時痛時止，長久不愈，伴隨眩暈，遇勞累加重。治療以扶正補虛、祛邪緩痛為主。

康涵菁說，中醫治療偏頭痛有很多方法，包括服用中藥、針灸、拔罐等，根據不同頭痛證型給予適合的施治方法。除此之外，建議民眾平時飲用茶飲，緩解頭痛不適症狀。

1.《川芎去風邪茶》

適用於風寒所引起的頭痛

材料：防風3克、川芎3克、生甘草3克；將以上藥材洗淨，直接用500-600cc沸水沖泡當茶飲用。

2.《決明子疏肝茶》

適用於火氣大、壓力大、煩躁或過度飲食肥甘厚味所 引起的頭痛

材料：決明子6克、山楂3克、菊花3克。將上述材料放入杯中，用開水500-600cc浸泡，加蓋悶20分鐘，代茶飲。

3.《黃耆五味子補氣茶》

適用於氣虛，過度疲勞就會引起頭痛者

材料：黃耆6克、五味子3克、甘草3克。將以上藥材洗淨，直接用500-600cc沸水沖泡當茶飲用。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

養生3茶飲動手做（「健康醫療網」提供）
養生3茶飲動手做（「健康醫療網」提供）

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