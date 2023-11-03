7旬翁菸癮50年 肺部充滿焦油「比醬油還黑」

老年人吸菸危害更大，死於心臟病的風險較不吸菸者高約60%、死亡率則增加83%。(本報資料照片)

吸菸有害身體健康，老年人吸菸危害更大。研究證實，老年吸菸者死於心臟病 的風險較不吸菸者高出約60%、死亡率增加83%；老年吸菸者罹患癌症 和死於癌症的風險分別增加1.4倍和2.2倍，罹患阿茲海默症風險增加1.6倍。

台灣國健署菸害防制組組長羅素英表示，吸菸與多種不良健康後果有關，全球每年導致800多萬人死亡，老年人常罹患多重慢性病且服用多種藥物，讓菸草中有害物質與藥物產生交互作用，導致老年人健康狀況更容易惡化、疾病更難以康復。

一名78歲的許老師，當兵時染上菸癮至今超過50年，去年7月某日吃完早餐後突感身體強烈不適，送醫後確認是急性冠心症，所幸在心導管治療後恢復健康。鬼門關前走一遭的許老師，經由醫師的說明及看著自己的肺部影像，「一片比醬油還黑的焦油充滿肺部」，因此痛定思痛戒菸。

6個月後，許老師順利戒菸成功。許老師表示，過去最多每天要抽兩包菸，雖曾嘗試戒菸，但都沒有成功，且退休 後生活較無重心、朋友相互請菸導致更難戒除，在專人陪伴下才讓他成功戒菸，也省下許多買菸錢，剛好拿來給孫子做考試的獎勵，更表示孫子過去因為菸臭味不願意接近他，現在願意放學後跟他聊天，這種感覺很好。

羅素英表示，戒菸永遠不嫌晚，即使是60歲的吸菸者，透過戒菸也可以將預期壽命延長30%。研究發現，戒菸若「只靠意志力」成功率僅5%，但藉由專人陪伴，成功率可以高達3成至4成，更能有效緩解戒斷症狀。