孕產婦要多休息、少走樓梯？醫解答常見迷思

(取材自健康醫療網)

根據2017年HRU期刊的Ovarian hormones and obesity文獻統計數據顯示，全球肥胖 人口的比例逐漸上升，特別女性增加比例是大於男性。新英格蘭醫學 期刊在2022年刊登了一篇研究論文(Obesity in Pregnancy)，文章中提到了構成高危險妊娠的黃金三角就是：肥胖、發炎反應、胰島素阻抗，三者互為因果關係。

孕動的影響 比想像更多

台灣奇美醫院婦產部主治醫師關哲彥指出，在整個東方固有的傳統思維裡面，充滿著對於孕產婦們的諸多限制，其中包含了像是要多休息、少走樓梯等，因此造就了孕產婦的靜態生活比例逐漸上升，再加上懷孕期間的飲食習慣如果沒有跟著調整，長期的熱量盈餘之下，就會導致孕產婦體重增加過多的風險。

整個孕期隨著懷孕周數的增加，孕產婦需要面臨的狀況，包含了身體重心(往前&往上)轉移以及因為逐漸變大的子宮及胎兒造成姿勢的改變，最值得需要調整的就是骨盆過度前傾造成的相關問題。有了腹內壓作為訓練基礎，可以更進階的開始重量訓練鍛鍊軀幹及四肢的肌群，讓孕產婦整個孕期更加的輕鬆自在，在產後身體恢復也會較為快速。

養成運動習慣 產後第二人生

這對於不管是個人而言或者整個家庭、社會都會是有正向的意義。孕婦如果可以有規律的運動，對於整個孕期是有很大的助益，不僅能增加心肺能力及強化肌肉外，對於生產時所需要的體力，也可以提前預作準備，產後也能較易恢復體態。而美國婦產科醫學會也明確指出，「孕」動不會增加早產風險，也不會增加流產的風險，「孕」動也會降低產中及產後憂鬱的發生。

「孕」動的禁忌症 有這些情況要留意

提倡「孕」動的過程中，首先，還是需要經由婦產科醫師評估沒有「孕」動的禁忌症之後，再開始會是一個比較適當的選擇。

．「孕」動的禁忌症包含了：前置胎盤、植入性胎盤、嚴重子癲前症、產婦本身心肺功能異常、早期破水、子宮頸閉鎖不全、持續陰道出血等。

．「孕」動項目選擇，避免高速度和強度的動作，也要避免肢體碰撞、彈跳、不熟悉的動作型態，同時也要注意運動環境避免過熱導致脫水的情形，提醒孕產婦在運動過程中不要閉氣用力以及做到力竭的情形。

資料來源：健康醫療網

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