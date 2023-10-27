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骨質疏鬆幾乎零症狀 醫點名「高危險族群」警覺

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

每5人就有1人身陷骨質疏鬆症危機。根據統計，骨質疏鬆症於全球是僅次於心血管疾病的第二大流行疾病，由於骨質疏鬆症沒有明顯症狀易被忽視，直到跌倒骨折才驚覺事態嚴重。

骨質疏鬆問題 鈣質流失過多

北醫附醫骨科部吳孟晃主任解釋，骨質疏鬆主要是骨骼中的鈣質流失過多，骨骼變得脆弱且容易斷裂。由於骨質疏鬆症幾乎是零症狀，往往是發現身高變矮才有所察覺，值得注意的是，當骨質疏鬆達到一定程度，只要稍一不慎跌倒，就會出現嚴重骨折，骨折正是隱藏在骨質疏鬆症的最大危機。

常見髖部骨折 小心復發風險

骨科部王柏堯醫師指出，骨折好發於髖部、脊椎與手腕處等三個部位，其中以髖部骨折最容易引發嚴重的併發症。骨鬆骨折後除了急性疼痛外，部分病人需面臨長期住院、臥床且長時間復健、行動受限、生活無法自理，以髖骨骨折的病人為例，約有40%無法獨立行走，不僅影響病人及家庭的生活品質，更可能是壓倒老年人的最後一根稻草。

王柏堯醫師提醒，骨質疏鬆症的高風險群包括停經婦女、有骨折史、營養不良或體重過輕的民眾，曾有慢性疾病如自體免疫疾病、風濕性疾病等，臨床上也會有跨科別照護，包含骨科、神經外科、婦產科、家醫科及新陳代謝科等。

足夠原料建骨本 預防骨質疏鬆症

營養室蘇秀悅主任建議，民眾應攝取足量的鈣質，建議每日有1-2杯牛奶、1-2片起司、豆腐半盒、豆乾2片，搭配高鈣食物如小魚乾、黑芝麻等，必要時補充鈣片。預防骨質疏鬆症應配合有氧或肌力運動，且需適當日曬。至於坊間流傳喝大骨湯補鈣，其實是一個錯誤的聯想，以為「吃骨頭，補骨頭」。大骨湯的鈣質只有牛奶的10分之1，喝湯得不到足夠的鈣。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59673

骨科 骨鬆 牛奶

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