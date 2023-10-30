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中風後飲食 掌握8原則

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腦中風病患的飲食應做好把關，再逐步協助訓練患者的吞嚥功能，直至恢復為正常的飲食習慣；圖為示意圖。（Getty Images）
腦中風病患的飲食應做好把關，再逐步協助訓練患者的吞嚥功能，直至恢復為正常的飲食習慣；圖為示意圖。（Getty Images）

中風是指突發性腦部血管阻塞或是破裂，造成腦組織缺血或出血，而導致神經缺損的症狀；腦中風好發於年紀大或具有多重危險因子的病人。

以台灣為例，平均每44分鐘就有1人死於腦中風，是長年盤據台灣十大死因前三名，每年平均奪走1萬多條人命。它不像糖尿病、腎臟病等慢性病徵兆明顯，腦中風是一種突然、讓人措手不及的疾病，輕微者可引起肢體障礙，嚴重者會有生命危險。通常男性超過50歲、女性停經後、家族中有相關病史、有三高慢性病的民眾，都是高危險群。

多數患者在中風後，會因為口咽部的肌肉無力導致食物無法往下送，有吞嚥困難的問題，無法順利進食造成，進食量不足、營養不良的情況發生，導致身體日漸消瘦，此時必須改變飲食方式及習慣，協助進食。

中風時的飲食分為「急性期飲食」及「恢復期飲食」，急性期飲食是中風病患有昏迷或意識障礙，不能正常由口進食，此時必須以鼻胃管管灌食供應營養。恢復期飲食是中風病患經醫師吞嚥評估，可以自行可以咀嚼及吞嚥，此時飲食以半流質飲食或軟質為主，再逐步協助訓練腦中風患者的吞嚥功能，改善吞嚥問題以避免嗆到，直至恢復為正常的飲食習慣。

1.均衡飲食 攝取6大類食物

均衡攝取六大類食物，包括五穀類、魚肉蛋豆類、奶類、蔬菜類、油脂類、水果類。適量而不過量的攝取醣類、蛋白質、脂肪、維生素及礦物質，有助維持中風患者的良好營養狀態。

2.控制熱量 避免過胖過瘦

中風病患常因行動不便，以致活動量降低，每天消耗的熱量減少，應限制熱量的攝取，維持體重避免肥胖，體重若增加過度，也會影響復健成效。但若因沒有胃口而導致體重異常降低，會影響復健治療的成效。

3.限制飽和油脂及膽固醇攝取

多食用脂肪含量較少的魚肉、雞肉、瘦肉、豆類製品。烹調用油宜選擇植物油避免使用豬油、牛油等動物性脂肪。避免高膽固醇食物如：內臟類(腦、肝、腰)、卵黃類(蛋黃、蟹黃、鮭魚卵…)、動物性的頭部(雞頭、魚頭、蝦頭…)，容易被忽略的油脂陷阱，如花生、瓜子、腰果…，滷汁、菜湯、濃湯，調味料，沙拉醬、芝麻醬等，也應避免。

腦中風病患應多食用脂肪含量較少的魚肉、雞肉、瘦肉、豆類製品，食物調味宜清淡。（G...
腦中風病患應多食用脂肪含量較少的魚肉、雞肉、瘦肉、豆類製品，食物調味宜清淡。（Getty Images）

4.高纖食物 養成排便習慣

多吃富含纖維的食物，如各種蔬菜、水果、糙米、燕麥、全穀類及豆類，可幫助排便、預防便祕、穩定血糖及降低血膽固醇。

5.避免高鹽 食物調味清淡

人體若攝取過量的鹽分會使體內水分滯留，容易造成血壓升高，也因而增加腦中風的機率。因此食物調味宜清淡、限制飲食中食鹽的量、不吃高鹽食品，避免吃罐頭及加工醃漬食品，如：醬油、醬瓜、醬菜、等。

6.補充水分 避免血液濃縮

適時的補充水分可避免中風患者脫水，造成血液濃縮而使腦循環變差。

7.避免酗酒 維持血壓正常

適量飲酒能幫助血液循環，但酗酒會影響正常飲食，導致營養不均衡及併發疾病發生。且飲酒過量者其血壓比少喝酒者高，故應限制飲酒量以降低導致腦中風機率。

8.不抽菸、不吸二手菸

尼古丁會導致微血管收縮、阻礙血液循環，也會增加再度中風風險。

中風 血壓 蔬菜

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