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暈眩失眠10年 竟「前庭性偏頭痛」 兩周治療即改善

（游振昇）
前庭性偏頭痛是一種與內耳平衡系統有關的頭痛，通常伴隨著暈眩和平衡問題。(圖：光田綜合醫院提供)
前庭性偏頭痛是一種與內耳平衡系統有關的頭痛，通常伴隨著暈眩和平衡問題。(圖：光田綜合醫院提供)

台灣一名洪姓婦人深受頭暈、失眠、耳鳴嚴重的困擾，偏頭痛十多年，甚至曾暈到天旋地轉、站不起來，她到醫院檢查，醫師仔細釐清病因，診斷出「前庭性偏頭痛」對症下藥，兩周治療即改善難忍已久的暈眩問題，協助她重回職場最佳狀態。

48歲洪婦是職業女性，一年前開始，常覺得很淺眠、睡眠品質變差，還很容易暈，有時暈起來輕飄飄，像是踩在雲朵上般站不穩，也曾暈得天旋地轉、噁心想吐站不起來，只好整天躺在床上，丈夫與兒子很擔心卻也不知道該怎麼幫助她。

洪婦到處求診，曾有醫師告訴她這是自律神經失調，要她購買高達6萬元台幣（約1850美元）療程，為求頭暈症狀能有改善，她砸錢買療程，最後仍是沒有改善。也曾有醫師告訴她檢查看不出異常，要她與這些症狀「和平共處」就好，可是她就是很不舒服，輾轉到光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部。

該院醫師謝慶宏詢問她相關病史，發現洪婦有偏頭痛病史已十年，便為她進行多項檢查，包括抽血、甲狀腺功能、荷爾蒙、螺旋體病菌、聽力、前庭功能與腦部核磁共振，以及腦波與血管超音檢查等檢查，檢查結果顯示相關數字皆屬正常，確定排除中樞神經、血管性與腫瘤等疾病，最後確診為「前庭性偏頭痛」。

醫師表示，「前庭性偏頭痛」發作起來從數分鐘至數小時皆有可能，每個人的暈眩程度不同，女性患者及曾有偏頭痛病史者比例較高，臨床上偏頭痛的成因機制複雜，常難以被正確診斷。前庭性偏頭痛是一種與內耳平衡系統有關的頭痛，通常伴隨著暈眩和平衡問題，再加上洪婦正值更年期，有可能加速惡化已存在的前庭性偏頭痛，也就是導致病患暈眩到站不起來。

醫師分析，若能夠正確為病患查找出「前庭性偏頭痛」的病況，治療即能有正確的方向。醫師為洪婦以荷爾蒙補充，及開立偏頭痛預防性藥物加以治療，兩周後即有明顯的改善，睡眠品質變好，也不再飄飄然地暈，耳鳴狀況也改善，她在職場上又重新回到巔峰表現，丈夫與兒子才放下心來。

醫師叮嚀，若有頭暈症狀，千萬不可為求速效而自行使用「止暈藥」，錯誤使用更有可能造成其他中樞神經功能的損害。建議尋求專業耳內科醫師諮詢，及時就醫，找出正確問題點，透過治療與健康的飲食、適量的運動和適當的生活習慣，可有效改善這些症狀。

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