我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

防骨鬆 把握30歲前黃金期 4招存「績優骨」

NOW健康
「骨質疏鬆症」會使骨骼變薄、密度降低和失去強度，維持良好生活習慣才能延後骨質疏鬆的發生；圖為示意圖。（本報資料照片）
「骨質疏鬆症」會使骨骼變薄、密度降低和失去強度，維持良好生活習慣才能延後骨質疏鬆的發生；圖為示意圖。（本報資料照片）

「骨質疏鬆症」是一種「無聲疾病」，會使骨骼變薄、密度降低和失去強度，專家提醒，建造一生「績優骨」，及早存骨本是預防骨鬆的不二法門。以台灣為例，國民健康署署長吳昭軍呼籲民眾，從年輕存「骨本」觀念很重要，要把握在30歲前存好骨本，避免逐年骨質流失，造成健康與生命的危害。

國健署指出，人體骨骼在30歲以前達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨本（骨質密度）逐年減少，大多數民眾通常未注意到自己骨質流失情形，直到輕微跌倒或碰撞後才察覺，因此「骨質疏鬆」防治，絕不是等到年長才來做。

吳昭軍強調，鈣質是骨骼的主要成分，足夠的鈣質攝取，是骨質成長的重要關鍵，呼籲民眾要從年輕存好「骨本」，尤其把握在30歲之前，才能降低骨質流失危機。

骨質是由長時間累積的結果，主要關鍵與日常習慣養成有關係。因此，國民健康署提供存四招儲存「骨本」：

一、均衡飲食：攝取足夠鈣質，例如每日補充1.5至2杯乳品，而1杯240毫升的乳品約含240毫克鈣質。也可以攝取高鈣食物，舉凡起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐及深綠色蔬菜，蔬菜部分像是地瓜葉、莧菜等，比一般的蔬菜含有較多的鈣質（每份100公克深色蔬菜的鈣含量大於75毫克）。

二、運動保骨本：運動有助於成長過程中的骨骼生長，並有助於維持成人的骨骼，運動類型以荷重和肌力運動為主，如：慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴等。

三、適度曬太陽：建議可於清晨及黃昏時到戶外活動曬太陽，適度的陽光可以活化體內維生素D，幫助鈣質吸收，同時強化骨骼。

四、良好生活習慣：要維持正常體重，並戒菸、酒，才能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆的發生。

本文由NOW健康提供

1杯240毫升的乳品約含240毫克鈣質，民眾想要補足鈣質，建議每日攝取1.5至2...
1杯240毫升的乳品約含240毫克鈣質，民眾想要補足鈣質，建議每日攝取1.5至2杯乳品。（本報資料照片）

蔬菜 骨鬆

上一則

骨質疏鬆幾乎零症狀 醫點名「高危險族群」警覺

下一則

人工關節有年限 過期需要再翻修

延伸閱讀

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣
30歲以後是預防骨質疏鬆關鍵期 5招存骨本

30歲以後是預防骨質疏鬆關鍵期 5招存骨本
避免骨鬆30歲是關鍵 國健署建議4大招存「骨本」

避免骨鬆30歲是關鍵 國健署建議4大招存「骨本」
護腎5口訣8招 控制三高定期檢查

護腎5口訣8招 控制三高定期檢查

熱門新聞

曾任中國共產黨中央政治局常委、國務院前總理李克強，突發心臟病搶救無效，27日凌晨在上海逝世，享年68歲。（取材自新華網）

李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

2023-10-27 05:30
(取材自健康醫療網)

當心心血管6大危險因子 保健攻略一次看

2023-10-22 01:45
針灸結合雷射效果佳。（黃千甄提供）

針灸結合雷射效果倍增 中西醫結合治療六大病症療效佳

2023-10-21 18:47
(取材自健康醫療網)

168不是斷食法 這樣吃能正常3餐、有效減肥

2023-10-24 00:45
不少民眾喜歡邊上廁所邊滑手機。情境示意圖。（Ingimage）

喜歡邊蹲廁所邊滑手機 醫警告：恐致4嚴重後果

2023-10-18 20:49
罹患瀰漫性大B淋巴瘤男子（中），經台北榮總內科部血液科主治醫師王浩元及醫療團隊緊急搶救，治療至今已超過一年半，無任何復發跡象。（台北榮總提供）

淋巴癌不只引發頸部腫塊 醫曝更應熟記症狀「七字訣」

2023-10-26 05:02

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕