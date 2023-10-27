防骨鬆 把握30歲前黃金期 4招存「績優骨」

「骨質疏鬆症」會使骨骼變薄、密度降低和失去強度，維持良好生活習慣才能延後骨質疏鬆的發生；圖為示意圖。（本報資料照片）

「骨質疏鬆症」是一種「無聲疾病」，會使骨骼變薄、密度降低和失去強度，專家提醒，建造一生「績優骨」，及早存骨本是預防骨鬆 的不二法門。以台灣為例，國民健康署署長吳昭軍呼籲民眾，從年輕存「骨本」觀念很重要，要把握在30歲前存好骨本，避免逐年骨質流失，造成健康與生命的危害。

國健署指出，人體骨骼在30歲以前達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨本（骨質密度）逐年減少，大多數民眾通常未注意到自己骨質流失情形，直到輕微跌倒或碰撞後才察覺，因此「骨質疏鬆」防治，絕不是等到年長才來做。

吳昭軍強調，鈣質是骨骼的主要成分，足夠的鈣質攝取，是骨質成長的重要關鍵，呼籲民眾要從年輕存好「骨本」，尤其把握在30歲之前，才能降低骨質流失危機。

骨質是由長時間累積的結果，主要關鍵與日常習慣養成有關係。因此，國民健康署提供存四招儲存「骨本」：

一、均衡飲食：攝取足夠鈣質，例如每日補充1.5至2杯乳品，而1杯240毫升的乳品約含240毫克鈣質。也可以攝取高鈣食物，舉凡起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐及深綠色蔬菜 ，蔬菜部分像是地瓜葉、莧菜等，比一般的蔬菜含有較多的鈣質（每份100公克深色蔬菜的鈣含量大於75毫克）。

二、運動保骨本：運動有助於成長過程中的骨骼生長，並有助於維持成人的骨骼，運動類型以荷重和肌力運動為主，如：慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴等。

三、適度曬太陽：建議可於清晨及黃昏時到戶外活動曬太陽，適度的陽光可以活化體內維生素D，幫助鈣質吸收，同時強化骨骼。

四、良好生活習慣：要維持正常體重，並戒菸、酒，才能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆的發生。

（本文由NOW健康提供）