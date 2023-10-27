我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

研究：日走4000步 即有助降死亡風險

NOW健康
研究指出，只要每天至少走3967步，就可以降低死於任何疾病的風險。（Getty Images）
研究指出，只要每天至少走3967步，就可以降低死於任何疾病的風險。（Getty Images）

過去認為每天走一萬步有助於改善健康，降低心臟疾病和癌症的風險，然而，近期有研究指出，即使每天只走約4000步，也有助於降低早逝的風險。根據發表在《歐洲預防心臟病學期刊 》（European Journal of Preventive Cardiology）上的最新研究，走的步數愈多愈好，只要每天至少走3967步，就可以降低死於任何疾病的風險，其中心血管疾病的死亡風險，則可透過每天走2337步而降低。

這項研究分析了來自全球17項不同研究的22萬6889名受試者的數據後，研究小組發現，每多走1000步，全因死亡率就會降低15%；每增加500步，死於心血管疾病的機率則會減少7%。即使每天走2萬步，這些好處仍然存在，研究人員目前還無法找到最高閾值。

這項研究的首席作者Maciej Banach博士表示，根據研究發現，你走的步數愈多愈好，而且男女皆宜，無論年齡是幾歲，以及生活在溫帶、亞熱帶，還是副極地區域，都一樣能帶來益處。此外，研究分析也發現，每天只需至少走4000步，就能明顯降低任何原因的死亡風險，甚至走更少的步數，也可減少死於心血管疾病的風險。

研究結果還表明，當人們在60歲之前開始步行時，效益更大，其中60歲以下的人每天走7000至1萬3000步時，整體死亡風險即可降低49%，而60歲及以上的人每天走6000至1萬步時，死亡風險也能降低42%。

Maciej Banach博士表示，這個研究主要的訊息是，人們應盡可能多走一點，而且愈早開始愈好，才能獲得最大的健康益處，而且在這個擁有愈來愈多可治療特定疾病的先進藥物世界中，還是要強調，生活方式的改變，包括飲食和運動，也是研究的主要焦點，因為良好的生活方式在降低心血管疾病風險和延長壽命方面，與藥物一樣有效，甚至更加有效。

本文由NOW健康提供

心血管疾病 心臟病 癌症

上一則

骨質疏鬆幾乎零症狀 醫點名「高危險族群」警覺

下一則

人工關節有年限 過期需要再翻修

延伸閱讀

當心心血管6大危險因子 保健攻略一次看

當心心血管6大危險因子 保健攻略一次看
如何增加「好膽固醇」？高密度膽固醇愈高愈好？醫師來解答

如何增加「好膽固醇」？高密度膽固醇愈高愈好？醫師來解答
爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險

爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險
李杏嬋心臟內科談心血管疾病預防

李杏嬋心臟內科談心血管疾病預防

熱門新聞

曾任中國共產黨中央政治局常委、國務院前總理李克強，突發心臟病搶救無效，27日凌晨在上海逝世，享年68歲。（取材自新華網）

李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

2023-10-27 05:30
(取材自健康醫療網)

當心心血管6大危險因子 保健攻略一次看

2023-10-22 01:45
針灸結合雷射效果佳。（黃千甄提供）

針灸結合雷射效果倍增 中西醫結合治療六大病症療效佳

2023-10-21 18:47
(取材自健康醫療網)

168不是斷食法 這樣吃能正常3餐、有效減肥

2023-10-24 00:45
不少民眾喜歡邊上廁所邊滑手機。情境示意圖。（Ingimage）

喜歡邊蹲廁所邊滑手機 醫警告：恐致4嚴重後果

2023-10-18 20:49
罹患瀰漫性大B淋巴瘤男子（中），經台北榮總內科部血液科主治醫師王浩元及醫療團隊緊急搶救，治療至今已超過一年半，無任何復發跡象。（台北榮總提供）

淋巴癌不只引發頸部腫塊 醫曝更應熟記症狀「七字訣」

2023-10-26 05:02

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕