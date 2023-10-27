研究：日走4000步 即有助降死亡風險

研究指出，只要每天至少走3967步，就可以降低死於任何疾病的風險。（Getty Images）

過去認為每天走一萬步有助於改善健康，降低心臟疾病和癌症 的風險，然而，近期有研究指出，即使每天只走約4000步，也有助於降低早逝的風險。根據發表在《歐洲預防心臟病 學期刊 》（European Journal of Preventive Cardiology）上的最新研究，走的步數愈多愈好，只要每天至少走3967步，就可以降低死於任何疾病的風險，其中心血管疾病 的死亡風險，則可透過每天走2337步而降低。

這項研究分析了來自全球17項不同研究的22萬6889名受試者的數據後，研究小組發現，每多走1000步，全因死亡率就會降低15%；每增加500步，死於心血管疾病的機率則會減少7%。即使每天走2萬步，這些好處仍然存在，研究人員目前還無法找到最高閾值。

這項研究的首席作者Maciej Banach博士表示，根據研究發現，你走的步數愈多愈好，而且男女皆宜，無論年齡是幾歲，以及生活在溫帶、亞熱帶，還是副極地區域，都一樣能帶來益處。此外，研究分析也發現，每天只需至少走4000步，就能明顯降低任何原因的死亡風險，甚至走更少的步數，也可減少死於心血管疾病的風險。

研究結果還表明，當人們在60歲之前開始步行時，效益更大，其中60歲以下的人每天走7000至1萬3000步時，整體死亡風險即可降低49%，而60歲及以上的人每天走6000至1萬步時，死亡風險也能降低42%。

Maciej Banach博士表示，這個研究主要的訊息是，人們應盡可能多走一點，而且愈早開始愈好，才能獲得最大的健康益處，而且在這個擁有愈來愈多可治療特定疾病的先進藥物世界中，還是要強調，生活方式的改變，包括飲食和運動，也是研究的主要焦點，因為良好的生活方式在降低心血管疾病風險和延長壽命方面，與藥物一樣有效，甚至更加有效。

（本文由NOW健康提供）