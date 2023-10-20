我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

美IT遠距員工 數千北韓人「潛伏」賺高薪祕匯回國資助武器計畫

入秋氣溫降 中醫師公開「養生法則」

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

秋天是收斂的季節，植物開始落葉及動物們開始儲備能量準備迎接即將到來的寒冬。中醫師提醒，人們也應該順應四時的變化來調整生活作息飲食。

秋氣屬燥 易傷肺、皮膚乾癢

台灣衛生福利部南投醫院中醫師賴卉蓮提醒，秋氣屬燥，即乾燥而水分不足，可能與溫度下降、濕度變低或是季風逐漸增強的影響有關。而燥邪容易傷肺，容易出現乾咳、氣喘、口鼻乾燥等症狀，皮膚方面會出現乾癢情形，甚至肺氣也會影響大腸導致津液不足而便祕

秋季養生之道 多攝取這些潤肺食材

所以秋季養生之道，潤肺是一個重點，賴卉蓮中醫師建議，飲食上可適當食用潤肺的食材，如白木耳、山藥、蜂蜜、秋葵、甘蔗、蘿蔔、梨子、核桃等。體質較燥熱的人盡量少吃燥熱煎炸的食物，如鹽酥雞、炸豬排，及減少辛香料如：辣椒、胡椒等，防止辛溫助熱，加重燥邪對身體的影響。

日照時間短易憂鬱 養成良好生活作息助改善

此外，入秋後日照時間漸短，植物開始枯萎凋零，容易誘發哀愁憂傷的消極情緒，此時應注意調整生活作息，早睡早起養足精神保持內心的平和，維持良好的運動習慣，多到戶外踏青曬曬太陽，也可使肺氣得以舒展，達到養肺疏肝的效果。

做好身體保健 抵抗變化多端環境

賴卉蓮中醫師提醒，近幾年全球氣候的不穩定性越來越明顯，加上平常大家冷氣吹的多，建議平常可以搭配養生飲食、中藥調身及適當生活作息達到身體保健效果，保養必須長期由內而外調整體質，才能有足夠的抵抗力對付變化多端的天氣及環境。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

醫學 便祕 核桃

上一則

一天十分鐘 退休樂齡族不怕腳無力 三式運動自養肌力

延伸閱讀

永發針灸理療中心痛症權威 36年經驗著名中醫師鄒長銜主理

永發針灸理療中心痛症權威 36年經驗著名中醫師鄒長銜主理
火氣大嘴角破？中醫：脾胃之火非主因 1茶飲3穴道加速修復

火氣大嘴角破？中醫：脾胃之火非主因 1茶飲3穴道加速修復
地中海型貧血 中醫師保養推薦1茶飲、3穴道

地中海型貧血 中醫師保養推薦1茶飲、3穴道
CCHP華人保健提供聯邦計劃Medicare15日開放登記

CCHP華人保健提供聯邦計劃Medicare15日開放登記

熱門新聞

不少民眾喜歡邊上廁所邊滑手機。情境示意圖。（Ingimage）

喜歡邊蹲廁所邊滑手機 醫警告：恐致4嚴重後果

2023-10-18 20:49
（圖：健康醫療網提供）

中醫公開「3大養生妙招」助身體健康 還能長命

2023-10-13 01:30
爬樓梯示意圖。（本報資料照片）

爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險

2023-10-17 03:00
(取材自健康醫療網)

青光眼初期視野缺損無感 醫籲「做1事」及早顧視力

2023-10-16 01:45
（圖：健康醫療網提供）

74歲婦感冒快喘不過來 竟是中了「老人殺手」

2023-10-13 01:00
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。示意畫面。圖中人物非文中案例。（聯合報系資料照片）

陰莖是否骨折 啪、軟、黑3要件辨別 快做這事保全

2023-10-16 18:51

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感