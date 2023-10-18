我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

30歲以後是預防骨質疏鬆關鍵期 5招存骨本

健康醫療網／記者吳儀文報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

「骨質疏鬆症」會使骨骼變薄、密度降低、失去強度，它是一種「無聲疾病」民眾大多不會注意到自己有骨質流失的情形，直到輕微跌倒或碰撞後才會有所察覺。

台灣國健署表示，及早存骨本是預防骨鬆的不二法門，而「骨鬆」防治，絕對不是等到年長才來做，因為人體骨骼在30歲以前就會達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨本（骨質密度）便會逐年減少，因此預防骨鬆需從年輕開始，民眾可藉由4招來儲存「骨本」。

國健署署長吳昭軍呼籲，鈣質是骨骼的主要成分，足夠的鈣質攝取，是骨質成長的重要關鍵，從年輕存「骨本」觀念很重要，所以民眾應把握在30歲之前存好骨本，避免逐年骨質流失，造成健康與生命的危害。

不過，骨質是長時間累積下來的結果，並非短期就可獲得績優「骨」，而儲存「骨本」的關鍵在於日常習慣的養成，因此國健署提供民眾以下5招，來儲存骨本預防骨質疏鬆：

均衡飲食：攝取足夠鈣質，每日1.5－2杯乳品：每杯240毫升（ml）的乳品約含240毫克（mg）鈣質。

攝取高鈣食物：起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐、深綠色蔬菜，如：地瓜葉、莧菜等，比一般的蔬菜含有較多的鈣質（每份100公克深色蔬菜的鈣含量大於75毫克）。

運動保骨本：運動有助成長過程中的骨骼生長，並有助於維持成人的骨骼，運動類型以荷重和肌力運動為主，如：慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴等。

適度曬太陽：建議可於清晨及黃昏時到戶外活動曬太陽，適度的陽光可以活化體內維生素D，幫助鈣質吸收，同時強化骨骼。

良好生活習慣：維持正常體重，並戒菸、酒，才能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆的發生。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

骨鬆 蔬菜

上一則

地中海型貧血 中醫師保養推薦1茶飲、3穴道

下一則

服用降血脂藥物 膽固醇正常後…真正考驗才來

延伸閱讀

她作息健康卻驗出多囊性腎臟病 醫提「2355口訣」自保

她作息健康卻驗出多囊性腎臟病 醫提「2355口訣」自保
避免骨鬆30歲是關鍵 國健署建議4大招存「骨本」

避免骨鬆30歲是關鍵 國健署建議4大招存「骨本」
護腎5口訣8招 控制三高定期檢查

護腎5口訣8招 控制三高定期檢查
醫藥／肩膀拉傷 3招復健甩疼痛

醫藥／肩膀拉傷 3招復健甩疼痛

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

中醫公開「3大養生妙招」助身體健康 還能長命

2023-10-13 01:30
（圖：健康醫療網提供）

中年女睡不好又吃不下 竟是「使用這藥物」惹禍

2023-10-11 00:30
罹患巴金森病的邱姓男子說明，他經接受經顱磁振導航聚焦超音波手術後，喝水輕而易舉。中國附醫提供）

壯男患巴金森手抖不停好苦 這1招擺脫手抖人生

2023-10-11 05:15
爬樓梯示意圖。（本報資料照片）

爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險

2023-10-17 03:00
(取材自健康醫療網)

青光眼初期視野缺損無感 醫籲「做1事」及早顧視力

2023-10-16 01:45
（圖：健康醫療網提供）

74歲婦感冒快喘不過來 竟是中了「老人殺手」

2023-10-13 01:00

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來