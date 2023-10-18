地中海型貧血 中醫師保養推薦1茶飲、3穴道

(取材自健康醫療網)

地中海型貧血是先天性遺傳血液疾病，會造成血紅蛋白合成障礙，產生典型貧血症狀的攜氧功能不足及嚴重續發併發症 ，中醫師吳宛容說明，輕度病人會出現輕微貧血、疲勞倦怠、虛弱、面色膚色蒼白，中度病人會伴隨骨頭畸型、肝脾腫大，重度病人會出現生長遲緩、骨頭畸型、肝脾腫大、黃疸、性腺功能低下，甚至有生命危險。

輕症只需要追蹤觀察並做症狀治療，嚴重的需要定期輸血、進行鐵螯合治療以及補充葉酸，更嚴重甚至會進行骨髓移植，若脾臟腫大過於嚴重，需要進行脾切除。併發症包括輸血造成的血色沉著病以及心血管疾病、肝臟疾病、感染或是骨質疏鬆症。

吳宛容中醫師表示，地中海型貧血屬於先天性疾病，中醫在治療先天性疾病思維中，會以先天稟賦不足為治療核心從腎論治，腎藏精，腎主先天，主骨生髓，搭配健脾養腎及氣血雙補方式來填補先天不足的腎氣精髓物質，藉以降低地中海型貧血的溶血副作用持續惡化。

中醫證型上分成三個主軸：

脾腎兩虛型：精神倦怠、面色晄白、頭暈耳鳴、失眠 多夢、食慾不振、大便溏洩、小便清長、喜暖畏寒、腰膝酸軟、舌質淡胖、苔薄白、脈沉，常用藥物方劑有左右歸丸、八味地黃丸等。

氣血兩虛型：神疲乏力，呼吸氣短，頭暈眼花，心悸失眠，面色蒼白無華，手足麻木，指甲色淡，或月經量少，色淡質稀，血崩漏下，舌淡而嫩，脈細弱無力等症，常用藥物方劑有人參養榮湯、歸脾湯、歸耆建中湯等。

氣滯血瘀型：無論是脾腎兩虛或是氣血兩虛，都會造成氣行不暢的氣滯現象，進一步造成血瘀症，治療方針會先以脾腎兩虛及氣血兩虛作為主要方劑，加入行氣化瘀藥物，如香附、鬱金、烏藥、青皮、丹參等。

吳宛容中醫師說明，地中海型貧血與缺鐵型貧血不同，需要補充葉酸及B12，避免過度攝取鐵質，也需避免鐵質吸收加乘效應，因此傳統治療貧血的補血藥物方劑使用上需謹慎小心，也因為若誤食鐵劑或是造成鐵劑加乘效應會造成嚴重副作用，若身體狀態不明情況下，建議尋找合格中醫師開處處方，勿自行購買補血中成藥方藥物，並諮詢哪些食物類型適合。

日常保養1茶飲、3穴道

補氣養血茶飲：

黨參6g，黃耆10g，枸杞6g，雞血藤6g，旱蓮草6g，陳皮3g，甘草6g，放入500cc水中，熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味，以上為一日份量，平日養生茶飲以補氣養血為主軸，氣行則血行，補氣藥量會多於補血藥量，黨參、黃耆、甘草具有補脾胃氣、健脾和中以達養血效果，搭配枸杞、雞血藤、旱蓮草能養肝血滋肝陰。

補氣養血穴位：

三陰交穴：屬足太陰脾經，具補脾胃助運化而養血，通氣滯，疏下焦，調血室胞宮之效，每日深按5~10分鐘早晚一輪，可達養血活血功效。

血海穴：屬足太陰脾經，具調血養血活血，宣通下焦之效，搭配三陰交穴每日深按5~10分鐘早晚一輪，可加成三陰交穴功效。

照海穴：屬足少陰腎經，八脈交會穴之一，通陰蹻脈，具開通腎氣通達血脈之效，對於肝腎不足較嚴重者，以照海穴搭配血海穴及三陰交穴能透過腎氣輸佈至血脈達到養血功效。

除了透過中醫調理外，飲食方面應避免補充過量含鐵質的營養品或食物，如豬血、鴨血、菠菜、蘋果、芭樂、葡萄乾等含鐵量高的食物，否則容易增加身體的負擔和傷害。吳宛容中醫師解釋，攝取均衡的營養，攝取充足的蛋白質 ，攝食含有維生素較多及富含葉酸的各類食物，如綠色蔬菜、蛋黃、黃豆製品等。地中海型貧血輕症可以依照身體負荷程度適度運動，中重度患者則不宜從事劇烈運動，建議與醫師討論適合自己的運動型態與運動量。

資料來源：健康醫療網

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