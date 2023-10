不吃晚餐能減肥？ 恐損健康 老年人易焦慮、失眠

比較理想的減肥方式,可能是在早餐和午餐攝取更多熱量,晚餐變成一天中最清淡的一餐。(Getty Images)

很多人可能都耳聞過「早餐是一天中最重要的一餐」的論調,那麼晚餐重要嗎?當午餐讓你感覺很飽時,就很有機會不吃晚餐。另外,還有一些人故意不吃晚餐,或者實行間歇性禁食,但無論錯過的一餐是節食策略還是偶發事件,不吃晚餐會對你的身體產生什麼影響嗎?

不吃飯 易飲食失調

晚餐不只是每日的第三餐,也是一天中最後一次進食的機會,讓你的身體在入睡前獲得所需的熱量和營養。對於大多數人來說,這是24小時中沒有吃東西最長一段時間。

每當你吃東西或不吃東西時,它都會引發你身體的一系列反應。根據2021年發表在《生物技術當前觀點》(Current Opinion in Biotechnology)期刊上的一篇評論,即便是規律進餐時間出現微小變化也會損害你調節食欲的能力,因為改變日常飲食習慣會擾亂晝夜節律(或稱生理時鐘),即控制許多身體機能的24小時周期。

從長遠來看,經常不吃飯會對你的健康產生負面影響。根據2023年發表在《營養與飲食學會期刊》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)上的一項研究,不吃午餐或晚餐會增加全因死亡率的風險。

若從短期來說,不吃晚餐可能會導致血糖 波動,讓你感到顫抖或缺乏能量。不過,根據克利夫蘭診所的資料,如果你患有糖尿病 ,不吃晚餐導致的高血糖或低血糖情況可能會很危險。

另外,不吃飯也會對你的心理健康產生影響。根據2020年發表在《老化創新》(Innovation in Aging)期刊的一項研究,不吃飯的老年人比有吃飯的老年人更容易出現憂鬱、焦慮和失眠 症狀。

晚餐菜色 1天中最清淡

根據「吃得比消耗的少」就會減肥的想法,不吃飯似乎是減掉幾公斤體重的捷徑。根據美國農業部的資料,不吃一餐平均會減少一個人每日攝取熱量的252至350卡路里。

然而,隨著愈來愈多的研究結果,不吃晚餐並不是減肥的好策略。事實上,2021年《營養》(Nutrients)期刊發表的一項研究顯示,不吃晚餐是體重增加的重要預測因子。更重要的是,根據2022年發表在《飲食與體重失調》(Eating and Weight Disorders)期刊的一項研究,節食和不吃飯還可能讓你更容易飲食失調。