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不吃晚餐能減肥？ 恐損健康 老年人易焦慮、失眠

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比較理想的減肥方式，可能是在早餐和午餐攝取更多熱量，晚餐變成一天中最清淡的一餐。（Getty Images）
比較理想的減肥方式，可能是在早餐和午餐攝取更多熱量，晚餐變成一天中最清淡的一餐。（Getty Images）

很多人可能都耳聞過「早餐是一天中最重要的一餐」的論調，那麼晚餐重要嗎？當午餐讓你感覺很飽時，就很有機會不吃晚餐。另外，還有一些人故意不吃晚餐，或者實行間歇性禁食，但無論錯過的一餐是節食策略還是偶發事件，不吃晚餐會對你的身體產生什麼影響嗎？

不吃飯 易飲食失調

晚餐不只是每日的第三餐，也是一天中最後一次進食的機會，讓你的身體在入睡前獲得所需的熱量和營養。對於大多數人來說，這是24小時中沒有吃東西最長一段時間。

每當你吃東西或不吃東西時，它都會引發你身體的一系列反應。根據2021年發表在《生物技術當前觀點》（Current Opinion in Biotechnology）期刊上的一篇評論，即便是規律進餐時間出現微小變化也會損害你調節食欲的能力，因為改變日常飲食習慣會擾亂晝夜節律（或稱生理時鐘），即控制許多身體機能的24小時周期。

從長遠來看，經常不吃飯會對你的健康產生負面影響。根據2023年發表在《營養與飲食學會期刊》（Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics）上的一項研究，不吃午餐或晚餐會增加全因死亡率的風險。

若從短期來說，不吃晚餐可能會導致血糖波動，讓你感到顫抖或缺乏能量。不過，根據克利夫蘭診所的資料，如果你患有糖尿病，不吃晚餐導致的高血糖或低血糖情況可能會很危險。

另外，不吃飯也會對你的心理健康產生影響。根據2020年發表在《老化創新》（Innovation in Aging）期刊的一項研究，不吃飯的老年人比有吃飯的老年人更容易出現憂鬱、焦慮和失眠症狀。

晚餐菜色 1天中最清淡

根據「吃得比消耗的少」就會減肥的想法，不吃飯似乎是減掉幾公斤體重的捷徑。根據美國農業部的資料，不吃一餐平均會減少一個人每日攝取熱量的252至350卡路里。

然而，隨著愈來愈多的研究結果，不吃晚餐並不是減肥的好策略。事實上，2021年《營養》（Nutrients）期刊發表的一項研究顯示，不吃晚餐是體重增加的重要預測因子。更重要的是，根據2022年發表在《飲食與體重失調》（Eating and Weight Disorders）期刊的一項研究，節食和不吃飯還可能讓你更容易飲食失調。

比較好的減肥方式，可能是在早餐和午餐時攝取更多熱量，然後晚餐時攝取較少熱量，使其成為一天中最清淡一餐。根據2017年《藥理研究》期刊（Pharmacological Research）一項研究顯示，透過這種方式提前攝取卡路里的人可減輕更多體重。

醫師提醒，經常不吃飯會對健康產生負面影響。（取材自Ingimage）
醫師提醒，經常不吃飯會對健康產生負面影響。（取材自Ingimage）

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