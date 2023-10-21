牙根掉入鼻竇 植牙發燒臉腫 

63歲男子在植牙過程中，人工牙根意外掉入鼻竇。（圖：台北慈濟醫院提供）

台灣一名63歲的凌先生在植牙過程中，人工牙根意外掉入鼻竇，導致他發燒、臉頰腫脹，趕緊送到大型醫院，醫師緊急為凌先生做內視鏡手術，取出牙根。醫師建議，牙醫師在患者植牙前，應仔細評估；患者在術前也應諮詢，以減輕相關可能情況。

凌先生長期以來飽受缺牙困擾，日前他在住家附近診所接受左側上顎多顆人工植牙手術；因他上顎骨較薄，因此在植牙手術中需要同時鼻竇增高手術。手術過程中，人工牙根意外滑入他的左側鼻竇內，趕緊轉送醫院，到院時發高燒，左側臉頰嚴重腫脹。

台北慈濟醫院牙科部口腔顎面外科主治醫師何承翰指出，上顎植牙必須在有足夠齒槽骨才能執行，若病人骨頭不夠或過薄，就需要以鼻竇增高手術補骨，再植入牙根，最後才能重建缺牙。若在植牙手術前未充分評估齒槽骨厚度，人工牙根有可能穿過鼻竇，導致鼻竇炎或異物感；若異物掉入鼻竇又未及時處理，將有可能感染蜂窩性組織炎，要是細菌沿著鼻竇上緣進入眼眶，更不排除眼窩感染甚至失明。

何承翰提到，感染通常發生在異物掉入的三到五天內發生，凌先生的情況是典型的例子，臉頰在第五天開始感到腫脹和疼痛，當時到院後立即住院，並安排內視鏡微創手術，從口腔開了一個微小的切口，使用內視鏡器械成功地從鼻竇內取出了人工牙根，在鼻竇看到膿液也一併清創，康復出院後再與醫療團隊重新討論植牙的術式選擇。