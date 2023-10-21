我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

牙根掉入鼻竇 植牙發燒臉腫 

李成蔭
63歲男子在植牙過程中，人工牙根意外掉入鼻竇。（圖：台北慈濟醫院提供）
63歲男子在植牙過程中，人工牙根意外掉入鼻竇。（圖：台北慈濟醫院提供）

台灣一名63歲的凌先生在植牙過程中，人工牙根意外掉入鼻竇，導致他發燒、臉頰腫脹，趕緊送到大型醫院，醫師緊急為凌先生做內視鏡手術，取出牙根。醫師建議，牙醫師在患者植牙前，應仔細評估；患者在術前也應諮詢，以減輕相關可能情況。

凌先生長期以來飽受缺牙困擾，日前他在住家附近診所接受左側上顎多顆人工植牙手術；因他上顎骨較薄，因此在植牙手術中需要同時鼻竇增高手術。手術過程中，人工牙根意外滑入他的左側鼻竇內，趕緊轉送醫院，到院時發高燒，左側臉頰嚴重腫脹。

台北慈濟醫院牙科部口腔顎面外科主治醫師何承翰指出，上顎植牙必須在有足夠齒槽骨才能執行，若病人骨頭不夠或過薄，就需要以鼻竇增高手術補骨，再植入牙根，最後才能重建缺牙。若在植牙手術前未充分評估齒槽骨厚度，人工牙根有可能穿過鼻竇，導致鼻竇炎或異物感；若異物掉入鼻竇又未及時處理，將有可能感染蜂窩性組織炎，要是細菌沿著鼻竇上緣進入眼眶，更不排除眼窩感染甚至失明。

何承翰提到，感染通常發生在異物掉入的三到五天內發生，凌先生的情況是典型的例子，臉頰在第五天開始感到腫脹和疼痛，當時到院後立即住院，並安排內視鏡微創手術，從口腔開了一個微小的切口，使用內視鏡器械成功地從鼻竇內取出了人工牙根，在鼻竇看到膿液也一併清創，康復出院後再與醫療團隊重新討論植牙的術式選擇。

何承翰強調，對於長期缺牙的患者需要植牙，牙科醫師在植牙前應仔細評估並提供相關風險的詳細解釋，並使用電腦斷層掃描確認齒槽骨的厚度，以確保選擇最適切的手術方式。

對長期缺牙的患者需要植牙，牙醫應仔細評估並詳細解釋相關風險。（圖：台北慈濟醫院提...
對長期缺牙的患者需要植牙，牙醫應仔細評估並詳細解釋相關風險。（圖：台北慈濟醫院提供）

上一則

發現肝癌不需馬上開刀「這治療方式」有效控制腫瘤

下一則

甲狀腺癌精準醫療 有效止惡化

延伸閱讀

正顎手術消除笑齦 30歲女露齒燦笑

正顎手術消除笑齦 30歲女露齒燦笑
不菸不酒男 連溫水都吞不下 竟罹「下咽癌」

不菸不酒男 連溫水都吞不下 竟罹「下咽癌」
男大生車禍造成手肘脫臼韌帶斷等三聯症 醫：若不修補好形同殘廢

男大生車禍造成手肘脫臼韌帶斷等三聯症 醫：若不修補好形同殘廢
養生／長者缺牙不補 小心毛病跟著來

養生／長者缺牙不補 小心毛病跟著來

熱門新聞

不少民眾喜歡邊上廁所邊滑手機。情境示意圖。（Ingimage）

喜歡邊蹲廁所邊滑手機 醫警告：恐致4嚴重後果

2023-10-18 20:49
爬樓梯示意圖。（本報資料照片）

爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險

2023-10-17 03:00
第一式「勾腳墊腳」，坐姿，雙腳與肩同寬，做勾腳後翹腳尖的動作。（記者吳慧芬／翻攝）

一天十分鐘 退休樂齡族不怕腳無力 三式運動自養肌力

2023-10-19 05:32
(取材自健康醫療網)

青光眼初期視野缺損無感 醫籲「做1事」及早顧視力

2023-10-16 01:45
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。示意畫面。圖中人物非文中案例。（聯合報系資料照片）

陰莖是否骨折 啪、軟、黑3要件辨別 快做這事保全

2023-10-16 18:51
堅果含維生素E，具抗氧化能力。(Getty Images)

維生素E抗氧化 3天然食物可攝取

2023-10-19 02:00

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐