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長輩沒食欲 4穴位按出好胃口

廖靜清
改變食材、增加口味變化，按壓穴位也能達到開胃健脾的效果。（本報資料照片）
改變食材、增加口味變化，按壓穴位也能達到開胃健脾的效果。（本報資料照片）

天氣轉涼讓人食欲漸漸大開，看著滿桌當季的海鮮佳肴，長輩吃了幾口就不再提起筷子，「我吃不下、沒胃口」。連著幾周，身形明顯消瘦、走路的步伐變慢變小，家人帶去就醫被診斷為「肌少症」，需從飲食和運動下手改善。

均衡營養 攝取足夠蛋白質

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，40歲之後，肌肉量會隨年齡增加而減少，流失程度與速度因人而異，若早期發現徵兆，應適當治療，且補充均衡營養、養成規律運動。

飲食部分，每天要攝取足夠的蛋白質，一般人每公斤體重應攝取1.0-1.2公克蛋白質，換算60公斤的中壯年，每天需攝取60至72公克蛋白質。若擔心膽固醇過高，可選擇魚肉、雞肉等白肉，以及雞蛋、牛奶、豆類製品等食物。

規律運動 從每周2次開始

有氧運動、肌力健身、平衡協調、緩和伸展等，都是對抗肌少症最有效的訓練方式。建議先培養運動習慣，從每周2次運動開始，逐漸增加到每周運動3至5天。

預防或延緩肌肉流失，除了彈力繩、啞鈴、壺鈴等阻力訓練外，看似動作緩慢的太極拳，經由意念帶動身體各部位，有助於步態平衡穩定、增加下肢力量；還可以透過快走、慢跑、單車、登山、游泳訓練大腿肌肉，維持肌肉功能。

按摩穴位 促進食欲。（ 圖／林舜穀提供）
按摩穴位 促進食欲。（ 圖／林舜穀提供）

改善腸胃 增進食欲助消化

林舜穀表示，吃不夠、營養不均衡、蛋白質攝取不足，容易引發肌少症，一定要想辦法刺激食欲，包括改變食材、增加口味變化，按壓穴位也能達到開胃健脾的效果。人體的前臂與小腿上，有相應的二組穴位，平常多按摩，可促進腸胃消化、調理身體內部，避免退化與失能上身。

可按摩手部和腳部的二組穴位，分別是上廉穴、下廉穴以及上巨虛、下巨虛。按摩上廉穴可調和腸胃、通經活絡；按摩或針灸下廉穴，可清腸毒、治便祕。按摩對應大腸的上巨虛、對應小腸的下巨虛，能緩解腸胃炎、消化不良，按摩時可坐著微屈膝，輪流輕揉小腿前外側位置。

蛋白質 肌肉 健身

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