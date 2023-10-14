更年期燥熱又失眠 中醫「這樣調理」緩解不適

(取材自健康醫療網)

46歲陳小姐進入更年期後，面臨了月經量少且不穩定，以及睡眠品質下降等問題。這段期間，她持續服用荷爾蒙補充劑，但仍然無法解決睡眠問題，經常夜間醒來，常有淺眠和燥熱困擾。

台南市立醫院中醫部、安南高家醫聯合診所中醫師吳宜蓁表示，更年期的睡眠障礙主要是由於腎陰虛和虛火上炎引起的，這種情況常伴隨著肝氣鬱結和心肝火旺，進一步加重了睡眠障礙。可以透過滋陰清熱除煩的中藥來緩解，減少體內的燥熱感，使深睡期變得更長，進而改善睡眠質量。

此外，若有難治型失眠 也可以用針灸來加強治療，治療失眠常用穴位為百會、神庭和本神，肩頸僵硬也會影響睡眠，放鬆肩頸的穴位如風池、天柱、完骨也可改善睡眠品質。

女性身心症狀多 失眠症狀恐更嚴重

女性更年期除了體內荷爾蒙變化所帶來的生理和心理挑戰外，在這個階段也面臨失眠、淺眠、易醒、多夢等睡眠問題，據統計，有3～6成的女性在更年期時面臨睡眠障礙，部分女性在進入更年期前已有失眠症狀，但約3分之1的人在更年期來臨時症狀會更嚴重；而熱潮紅是最常引起更年期失眠的原因。

荷爾蒙變化 按穴位緩解

吳宜蓁醫師表示，可以透過中醫調理更年期不適，失眠症狀也能獲得改善，平時可按壓合谷穴、神門穴緩解情緒、失眠狀況。保持生活作息規律，避免刺激性的食物，規律運動，安然度過更年期。

資料來源：健康醫療網

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