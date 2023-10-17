對症調理… 肺炎4證型 中醫分型治療縮病程

醫師表示，最需要肺臟移植的疾病以慢性阻塞性肺炎最多，其次為肺水腫。（Getty Images）

肺炎（Pneumonia）是指單一肺葉或整個肺部的發炎症狀，發炎症狀反覆發作持續三個月以上則轉變成慢性肺炎，發炎過程負責氣體交換的肺泡會被發炎物質佔據，為了讓呼吸順暢及適當排出病理產物痰液，患者會利用咳嗽表現來呈現。

中醫診所院長吳宛容說明，中醫在處理肺炎相關疾病會從自身免疫系統平衡及強化來對症治療，中醫將免疫系統對抗外來病菌能力簡化成「正氣」來描述，《黃帝內經》：「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛」，中醫用外感來統括外來感染源的入侵，包括：病毒、細菌、黴菌、結核菌等，不管是接觸傳染、飛沫傳染、昆蟲和動物傳染，以及飲水和食物傳染等，都可能形成病原感染入侵的機會。

中醫將肺炎分四大證型 治療方針公開

治療肺炎，中醫會根據不同寒熱表現症狀給予不同治療。（Getty Images）

中醫會根據外來感染源進入身體不同層次、不同寒熱表現症狀、影響不同臟腑器官部位、及改變身體氣血平衡後的後遺症症狀作證型分類，透過不同證型及疾病病程給予不同治療調整方針，吳宛容中醫師將肺炎感染做以下四大證型分類：

1.「風寒閉肺型」：多發生於外感初期，外在寒邪侵襲，外在感染源如細菌、病毒順勢入侵造成，接著引起肺部發炎症狀，症狀為咳嗽，呼吸急促，無汗，惡寒，舌苔薄白，舌質淡紅，治療重點需同時祛風散寒及止咳定喘宣肺，以同時解除外感病因及肺部發炎病因，中醫常使用麻黃湯、桂枝湯、小青龍湯，加減肺部發炎處理用藥。

2. 「風熱犯肺型」：多發生於外感初期，外在風邪侵襲，伴隨感染源如細菌、病毒順勢入侵，引動體內熱勢體質，接著引起肺部發炎症狀，症狀有呼吸急促，有汗，口渴，咽紅，舌苔薄黃，舌尖紅，治療重點在於散風清熱，宣肺止咳，因肺部發炎反應較劇烈，適度搭配宣肺透熱茶飲可以有效保護肺部，中醫常使用桑菊飲、銀翹散、普濟消毒飲等。

3. 「痰熱壅肺型」：多發生於外感中期，感染源如細菌、病毒入侵後發作迅速，引起肺部發炎症狀急劇猛烈，症狀表現為發熱無汗或少汗，咳嗽，喘悶，痰鳴，胸滿，煩躁不安，發燒，舌苔黃膩，舌質紅，治療時以清熱化痰，宣肺開閉，降逆平喘為主，如新冠肺炎 這類的證型，屬於急症，中醫使用石膏類方劑降低體熱，避免體溫持續上升破壞中樞系統，加上清熱解毒的蒲公英、大青葉、金銀花、板藍根清熱解毒，白前、款冬花、紫蘇子、葶瀝子、杏仁宣肺平喘。

4.「氣陰兩虛型」：症狀表現為汗出氣短，乾咳少痰，納呆，口乾咽痛，疲倦，舌紅絳，苔少，脈細數無力等症狀，常出現在肺炎後期症狀，中醫常使用麥門冬湯加減、生脈飲、清燥救肺湯、沙參麥冬湯等來補肺氣及潤肺滋陰。

中藥可以有效調節身體運作機制，藉以提升祛除病理產物痰飲水濕，也會同步提升肺氣，透過肺氣提升肺部氧氣交換率，及呼吸道平滑肌排出有效率來強化將痰咳出、排出的效率，肺炎急性期因個人體質及疾病狀態變化較複雜，用藥處置建議尋求合格中醫師治療。

免疫強化穴位：開四關穴＋足三里穴

四關穴：雙側合谷穴，雙側太衝穴

四關，是氣血陰陽外內出入的要道，合谷穴為手太陽經原穴，可調肺氣下降；太衝穴為足厥陰肝經輸穴、原穴，可調肝氣上升。兩穴一升一降，相互為用，調節氣機周流不息，通達全身四肢，刺激四關穴可以透過疏通全身氣機達到開啟免疫系統調節機制，達到提升對抗外來病菌能力。

足三里穴：足陽明胃經合穴，按壓足三里有增強免疫力 、調理脾胃、補中益氣、疏風化濕的作用，也是著名的長壽穴位。

益氣潤肺飲

黨參3錢、黃耆5錢、百合3錢、金銀花5錢，麥門冬3錢，五味子2錢，陳皮1錢，甘草1錢，用水2,000cc大火滾20分鐘，放涼即可飲用。藉由補脾肺氣來提升免疫力，搭配生津潤肺及清肺熱提升肺部散熱及氧化代謝能力。根據個人體質及身體狀態不同，建議由合格中醫師作藥味調整來調整個人免疫機能，適合平日保健及肺炎後期調理飲用。

親民食療：百合燉水梨

選擇大顆黃皮水梨，洗淨外皮，稍微削皮保留外皮不削斷，中間梗挖空，塞入冰糖少許約一小湯匙及百合3~5克，整顆水梨連皮及冰糖百合一起燉煮，電鍋蒸煮20分鐘後，梨子會自然出水，湯汁飲用搭配果肉一起吃下痰液會變得比較不黏稠容易咳出，將痰液徹底排出有效加速肺炎後遺症的修復，食療適用於肺炎後期復原，加速解除後遺症症狀，急性期仍須尋求合格醫療治療。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）