肚臍保養 3方法健腸胃、改善疾病

清潔肚臍如果過度摳拉，可能造成表皮受傷細菌感染，或導致腹膜發炎。（Getty Images）

肚臍中有許多凹陷與皺褶，若是沒有正確清潔，容易藏污納垢，久了還會形成臍石，除了發出惡臭之外，還可能孳生細菌，增加發炎風險。中醫診所院長賴睿昕表示，因為肚臍皮膚較薄，清潔應避免用力過度，一周一次即可，若汙垢無法輕鬆去除，可以先用少量乳液或嬰兒油潤滑，等待10至15分鐘軟化再以棉花棒或卸妝棉輔助，適度將污垢去除即可，養成正確清潔習慣避免污垢累積過多，下次清潔時就輕鬆多了。

若清潔過程有輕微破皮，賴睿昕說明，可先以生理食鹽水沖洗後，吸乾局部組織液，保持乾燥，用透氣膠帶或美容膠帶貼敷，避免細菌感染，若已經有紅腫熱的現象，甚至出現膿狀分泌物，建議至皮膚科就診，若延誤就醫嚴重可能導致腹膜炎。

過度摳挖 恐染菌致腹膜炎

肚臍結構從腹部淺層肌肉 筋膜往內延伸至腹膜，過度摳拉，不但可能造成表皮受傷細菌感染，更嚴重往內影響蔓延至腹膜腔導致腹膜發炎，會有急性生命危險。

另一方面，即使沒有因為外傷導致感染，因為從淺層筋膜牽拉至深層腹腔筋膜，對於平日胃腸機能穩定度較差的人也會有生理上影響，可能引起輕微腹痛、噁心，甚至頭暈等症狀，當發生因為腹腔筋膜拉扯導致不適，甚至因為腹腔氣血因此停滯情況，中醫師會用針灸治療來調整，藉以恢復胃腸機能的運行。

賴睿昕中醫師說明從中醫觀點，肚臍位置正是任脈的「神闕穴」，會從腹部中心影響兩側的脾經、胃經、腎經三條經絡，由神闕穴為核心形成於先天胚胎時期氣血供應的中樞，發展成一套完整的腹部全息臟腑理論，因此神闕穴也是全身經絡的總樞，具調整腸胃機能功效，可以治療便秘、腹痛、腹瀉、消化功能不佳、胃腸脹氣、胃口差；也透過向兩側脾、胃、腎經影響下腹部氣血循環，來治療女性婦科疾病、泌尿系統疾病及常見的偏頭痛、手腳冰冷等症狀，甚至中醫師會利用腹針，透過神闕穴的樞轉，改變臟腑氣血的偏性去平衡，達到調整自律神經失調的平衡及內分泌系統的穩定。中醫師教肚臍三法健腸胃

1、暖腸胃 漸進式溫熱

第一步，掌溫熱敷法，我們試著將雙掌互相摩擦約五分鐘，讓雙掌透過摩擦將掌溫升高，並將雙掌放置於肚臍，全身放鬆，自然腹式呼吸，直到掌溫降低，反覆以上動作操作約十分鐘；第二步，暖暖包熱敷法，若腸胃機能較差，我們需要更多溫度刺激氣血循環，利用暖暖包代替手掌，將暖暖包放置肚臍及肚臍周圍，放鬆自然呼吸，持續15~30分鐘，根據身體感受適時移開暖暖包調整溫度，避免燙傷；第三步，足浴加強法，體質虛寒較嚴重的人，或是冬天手腳冰冷嚴重者，進行以上兩法時，可同時進行足浴，將腳泡至適當溫度的溫水中同步操作以上方法。

2、動腸胃 順時針揉壓

進行完神闕穴溫熱法後，接著以繞順時針方向掌揉神闕穴周圍，從自己神闕穴旁右下腹處順著揉，到神闕穴上方，至神闕穴旁左下腹，反覆繞圈掌揉5～10分鐘，這樣揉壓方式是順著大腸推動排便方向進行，有效讓身體代謝排泄更有效率。

3、理腸胃 外敷藥調理

艾草薰灸法是利用點燃艾葉，釋放出揮發藥物成分透過穴位將藥性引入經絡及體內臟腑，達到調整臟腑經絡氣血平衡作用來改善身體的偏性及症狀，中醫師除了透過艾葉溫灸神闕穴來調理腸胃機能外，也透過針上灸在神闕穴周圍經絡及穴位處理婦科疾病、泌尿系統疾病、內分泌失調疾病及免疫系統強化等等，然而現代人因飲食作息方式變動較大，常常身體有虛實及寒熱夾雜問題，使用藥物法仍須諮詢中醫師，避免使用不當反而引起更大身體偏性。

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