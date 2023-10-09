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思覺失調症 把握發病2-5年黃金治療期

林敬家
醫師強調，思覺失調治療要趁早，把握初發病二到五年黃金治療期。（Getty Images）
醫師強調，思覺失調治療要趁早，把握初發病二到五年黃金治療期。（Getty Images）

思覺失調症時常被污名化，許多患者及家人也常沒警覺延誤就醫，依據統計多數發病於青春期的晚期或成年人的早期，但也有病友發病於中年和老年，醫師指出，思覺失調症早期治療可以避免疾病的惡化和退化，關鍵期是初發病的二到五年。

台灣彰化基督教醫院醫學中心日前舉辦思覺失調患者優化照護記者會，彰基精神醫療體系主任邱南英指出，思覺失調症過去被稱為「精神分裂症」，成因相當複雜，不是單一因素所造成，包括遺傳、神經傳導物質如多巴胺第二型的表現、社經地位與壓力等，都可能提高罹患思覺失調症的風險。

邱南英說，面對精神病絕對不能忌諱就醫是最重要的，如果未能及早且持續治療，思覺失調症病友容易併發焦慮症、憂鬱症、睡醒障礙症、物質使用障礙症等精神疾病，同時罹患心血管疾病、高血壓、高血糖等身體疾病風險也較高，尤其思覺失調症病友的平均壽命比一般人短約10到20年，自殺死亡率約10%，高於其他人。

如何及早發現思覺失調症的警訊？彰化基督教醫院精神醫學部主任陳力源說，思覺失調症病友在正性症狀出現前，通常會有一段為期數個月至數年的「前趨期」，這階段的病友會感覺困惑、焦慮、猶豫、無法判斷，或覺得全身不對勁，甚至陷入「妄想氣氛」的情況。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在社區中的精神病人常常因為不規則門診、不遵從醫囑按時用藥等因素，容易造成病情無法持續穩定。

醫學 高血壓 血糖

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