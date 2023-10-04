別躺著滑手機 醫曝風險「最嚴重得開刀」多位苦主現身

日本醫師指出躺著滑手機容易讓手機掉落，造成嚴重的受傷風險。（圖片來源／ingimage）

現代人手機不離身，平常閒來無事，就習慣掏出手機滑一滑打發時間。不過近來有日本 醫師提醒，在沙發或床上等「躺著滑手機」這個動作，其實擁有一定程度的風險，弄不好甚至會受傷開刀，需要多加留意。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本JCHO大阪病院耳鼻咽喉科部長前田陽平，日前在個人twitter上呼籲，表示如果躺著使用手機，有可能會在途中不小心手滑，讓手機砸在臉上，應該盡量避免。

這種意外其實具有強烈的撞擊力道，嚴重甚至可能導致鼻子變形，需要進行手術治療。除了鼻子以外，過去還發生過因為手機砸到臉，因而產生打斷牙齒、視網膜剝離等傷勢，因此非常危險。

底下也有網友分享慘痛經驗，表示「我就是被打到鼻子變形過，還去弄了鼻中矯正術」、「前額有被打到縫了三針過」、「我被打到嘴角好幾次，根本學不乖」、「我就是因為這樣缺了牙齒」、「我花了好幾萬處理傷勢」。

其他網友看到則表示「這太恐怖了吧」、「原來連牙齒都會打斷」、「真的該小心了」、「比想像中的還嚴重」、「其實真的滿容易掉下來的」。