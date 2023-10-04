別躺著滑手機 醫曝風險「最嚴重得開刀」多位苦主現身
現代人手機不離身，平常閒來無事，就習慣掏出手機滑一滑打發時間。不過近來有日本醫師提醒，在沙發或床上等「躺著滑手機」這個動作，其實擁有一定程度的風險，弄不好甚至會受傷開刀，需要多加留意。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本JCHO大阪病院耳鼻咽喉科部長前田陽平，日前在個人twitter上呼籲，表示如果躺著使用手機，有可能會在途中不小心手滑，讓手機砸在臉上，應該盡量避免。
這種意外其實具有強烈的撞擊力道，嚴重甚至可能導致鼻子變形，需要進行手術治療。除了鼻子以外，過去還發生過因為手機砸到臉，因而產生打斷牙齒、視網膜剝離等傷勢，因此非常危險。
マジで大事な注意喚起です。スマホを寝転んで上向きに使っていると顔に落ちてくることがあります。これが結構な衝撃になるので、鼻が変形して手術が必要になったりすることもあります。— 前田陽平👂ひまみみ👃耳鼻科 (@ent_univ_) September 28, 2023
このパターンで鼻が変形しての手術はかなり難しいものになることもあるので注意してください。 pic.twitter.com/eeVRTqlp4D
底下也有網友分享慘痛經驗，表示「我就是被打到鼻子變形過，還去弄了鼻中矯正術」、「前額有被打到縫了三針過」、「我被打到嘴角好幾次，根本學不乖」、「我就是因為這樣缺了牙齒」、「我花了好幾萬處理傷勢」。
其他網友看到則表示「這太恐怖了吧」、「原來連牙齒都會打斷」、「真的該小心了」、「比想像中的還嚴重」、「其實真的滿容易掉下來的」。
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