協助失智長者進食 遵循7大吞嚥安全原則

餵食過程要觀察確認長輩有沒有吞下去。此為示意圖。（圖：進食衛福部立嘉義醫院提供）

吃東西是件再自然不過的事，但對高齡者來說，隨著年齡增長，喉頭結構會逐漸老化鬆弛，導致吞嚥功能衰退、食道蠕動協調功能變差，而發生嗆咳、食不下嚥等情形。

長輩一旦發生嗆咳，造成吸入性肺炎而住院，常導致一連串的生理功能退化。如何協助吞嚥退化的失智長者進食，建議掌握以下幾大原則。

1.慎選食材，避免太乾、太黏、太Q。

容易吞嚥的食物有幾個特徵，例如均勻質地、不容易散開，不會到處沾黏、舌頭擠壓可以軟化吞下。例如，海苔很薄，又會到處沾黏，就容易附著在口中不易吞下；珍珠這類又Ｑ又滑的東西，也不適合口腔控制不好的人。又如湯麵，一口裡面有湯又有麵，可能麵還沒嚼好，湯已經流下去，就會嗆到。

2.少量多餐，勿勉強餵食。

吞嚥逐漸退化的長者，每一口都要很用力吞，大概吃個20分鐘就累了，越吃越慢，這時候也比較容易嗆到。建議改為少量多餐，累了就不要勉強吃。

3.確定病人清醒再餵食。

進食時要確認病人意識清楚，如果病人是從睡夢中被叫起來吃飯，建議要等15分鐘，先跟他講話，確定他意識都很清楚了，才是適合吃飯的時候。

4.餵食姿勢由下往上，勿讓長者仰頭。

如果照顧者是站著餵，長輩會仰頭，呼吸道打開的狀況下餵食，比較危險。建議餵食者最好跟長輩一樣坐著，由下往上餵食。

5.放慢餵食速度，並觀察是否吞下去。

餵食過程要觀察確認長輩有沒有吞下去，如果前一口沒有吃乾淨，就吃下一口，很容易嗆到。一旦發現長輩有嗆到的狀況，要趕快讓他清一清喉嚨，觀察幾分鐘，確定沒有問題，狀況都恢復，再決定要不要繼續進食。

6.不要看電視聊天，讓長者分心。

吞嚥有問題的長者，吃飯一定要專心，不要一邊看電視一邊吃，家人也不要在一旁談話，避免長輩聽到他有興趣的話題而接話，很可能因此嗆到。也要避免小孩在一旁跑來跑去，這些可能讓他分心的因素，都會增加嗆咳的風險。

7.餐後勿馬上躺平，避免胃酸逆流。

除了進食可能嗆到，胃食道逆流也會造成嗆咳。建議長輩用餐後兩小時內避免躺下，以免吸入逆流上來的胃酸。如果實在很想睡，建議頭部要抬高，不能平躺。

★失智吞嚥困難 如何準備食物？

1.可先至醫院復健科進行吞嚥困難評估，瞭解適合失智者的食物質地與液體稠度。

2.再利用簡易工具例如餐叉、湯匙、筷子、手指或針筒等，來測試食物質地的硬度、液體流速、黏附度、彈性等，藉由常見工具來協助自製的居家餐食質地一致化。

3.最後再進而嘗試是否符合可吞嚥程度，增加被照顧者的進食安全。

隨著病情發展逐漸惡化，到了失智後期吃的東西太少、一直反覆嗆到，或是完全無法自行進食，就要靠外力供給營養，否則可能危害生命安全。

最常見的方式是鼻胃管和胃造口手術，但長期置放鼻胃管或重複插入會造成喉嚨黏膜受傷，或增加食道發炎、胃食道逆流、胃壁出血等風險，此時可考慮胃造口手術。

【吞嚥困難6指標】

1.吃飽後有輕咳現象

一般人嗆到後，會用力咳嗽將食物咳出，但長輩肌力退化、力量不夠只能輕咳。

2.吃完食物後分泌痰

有些人以為長者輕咳、有痰的現象，是年輕抽菸所致，其實可能是吞嚥障礙導致。

3.飲食完畢後口腔還有食物殘渣

咀嚼或吞嚥有困難時，患者可能會出現「含食物」的狀況，口腔內就容易有殘留的食物渣。

4.體重莫名減輕

吞嚥困難初期難以察覺，但可以從患者體重減輕發現端倪。

5.疾病因素

有失智症、中風 、腦疾病、巴金森氏症、頭頸癌等疾病史。

6.年齡因素