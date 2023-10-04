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「7項中1」恐安眠藥成癮… 怎麼戒？專家提建議

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

「醫師，他這幾年來每天想的都是怎麼拿到更多安眠藥，從早到晚簡直把藥當零食在吃，不給他藥還會對家人發脾氣！」這樣的無奈旁白，來自心力交瘁的家屬，在成癮科門診並不罕見。而往往詢問患者本人也摸不著頭緒「自己究竟怎麼了？為什麼努力想靠意志力戒藥、卻還是無法控制呢？」

意志力成功戒藥難？成因複雜易反覆失敗　

台北市立聯合醫院松德院區一般精神科醫師李宜庭表示，事實上，成癮是一種高度復發性、慢性的大腦疾病，與多巴胺、血清素系統的功能失調有關，研究也顯示成癮約有五成至七成的遺傳性(heritability)。患者長期使用成癮物質，進而影響大腦的邊緣系統（掌管情緒症狀）、前額葉腦區（掌管控制力，「煞車」），導致強迫性的求藥行為。生病的大腦就好比失速列車，當成癮物質的線索出現，就會不顧一切的無法控制。

成癮患者往往想靠「意志力」證明自己能辦得到成功戒藥，但成癮的成因複雜且多樣，即使一時停用成癮物質，倘若沒有繼續針對成癮疾病本身、共病（如憂鬱症借酒澆愁、焦慮症借藥放鬆、注意力不足過動症之衝動控制困難）和相關因素（如周遭環境便利性）治療及調整，往往會反覆失敗，甚至衍生出其他種類的物質成癮。

安眠藥合併酒精成癮 非自願亦能自費治療

李宜庭說，成癮疾病並非不能治療，甚至國外研究也發現「有效的成癮治療並不一定要患者自願」。倘如有成癮問題，建議可以逕洽「成癮科」諮詢。針對越來越被重視的安眠藥成癮問題，臺北市立聯合醫院松德院區也新開設全預約制的「戒安眠藥自費特別門診」，結合具成癮專長之精神科醫師與心理師，以一站式服務提供專業連貫的評估與治療。

自我檢視成癮表現 有需要應儘快就醫

民眾可透過自我檢視，安眠藥成癮常見的表現如下：

•需要隨身攜帶鎮靜安眠藥

•當遇到緊張的事情、或睡在陌生床上時，常會需要額外服用鎮靜安眠藥

•常因鎮靜安眠藥不夠用，而得提前回診

•需要服用鎮靜安眠藥，才能發揮原本的日常功能

•雖然服用鎮靜安眠藥後症狀已經改善，仍然持續用藥

•因為戒斷症狀而難以停止或減少鎮靜安眠藥的劑量

•因其他目的使用鎮靜安眠藥，譬如止痛、得到欣快感

如果有至少一項以上，可以至成癮科門診進一步評估。


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59367


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