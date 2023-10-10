我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

免手術 4種非侵入性治療睡眠呼吸中止症

健康醫療網
睡呼呼吸中止分為非侵入性及手術治療，取決於病患本身的嚴重程度、年齡及體重等因素；圖為示意圖。（Getty Images）
睡呼呼吸中止分為非侵入性及手術治療，取決於病患本身的嚴重程度、年齡及體重等因素；圖為示意圖。（Getty Images）

睡眠呼吸中止症除了打呼外還有其他症狀、影響，醫師表示，打呼、呼吸困難或有窒息感而醒來、頻尿、起床後口乾舌燥、頭痛，白天精神不濟、嗜睡及情緒易怒等，若又合併有肥胖、心血管疾病、高血壓糖尿病、高眼壓、肺阻塞疾病等，應高度懷疑睡眠呼吸中止症。

睡眠呼吸中止症該如何治療呢？台灣國泰醫院耳鼻喉科醫師尹丹桂提到，治療方式取決於病患本身睡呼呼吸中止的嚴重程度（AHI＞5／小時）、年齡、體重、鼻腔到上呼吸道結構等，目前治療方式可分為非侵入性治療、手術治療。

非侵入性治療包含持續性呼吸道正壓治療、行為治療、改變睡姿（側睡）、口內裝置等。尹丹桂說明，持續性呼吸道正壓治療是目前最有效且安全的治療方式，機器會產生一個持續的氣流，透過面罩由人的鼻子或嘴巴進入氣道，就如同一個無形的氣流支架，維持呼吸道的通暢。

至於行為治療的部分，尹丹桂表示，這包含維持理想體重、減重、不使用中樞神經鎮定劑，如：酒精、安眠藥，會增加肌肉的放鬆程度。

而口內裝置，尹丹桂提到，像是止鼾牙套，其原理是將舌頭、下顎往前拉，增加上呼吸道的空間，有些患者因下巴較內縮，導致舌根在睡覺時往後掉阻塞上呼吸道，就可到牙科評估使用止鼾牙套，但此方式只適合睡眠呼吸中止程度較輕微的患者。

手術治療的部分，尹丹桂表示，主要目的是增加組織張力，以及將阻塞上呼吸道的部份組織做適當程度的修剪，以增加上呼吸道的空間，多實施在鼻、軟上顎、舌根3部分，有以下5種手術方式：

懸雍垂顎咽整形術：

主要是為了切除軟顎多餘的組織，術後常見後遺症包括維持2周的嚴重疼痛，而有些患者初期會有說話鼻音、喝水時逆流入鼻部等困擾。

雷射輔助懸雍垂成形術：

主要目的是使軟顎縮小、變硬較不會振動，可以有效減輕打鼾，手術過程會在局部麻醉下進行，利用雷射對軟顎施行整型術，只破壞部份軟顎組織，手術時間約20分鐘，不需住院。

無線射頻止鼾術：

屬於侵襲性最小的手術，在局部麻醉下用無線電波於軟顎打入能量，利用破壞組織達到手術效果，由於不會切割組織，因此術後疼痛較輕微。

止鼾支架：

透過軟顎植入三支小支架，強化軟顎的支撐力，避免睡覺時軟顎塌陷而產生鼾聲，其優點在於疼痛感低、不需全身麻醉。

骨頭手術：

顎骨呼吸道拉提手術。

睡眠呼吸中止症有許多不同的治療方式，尹丹桂強調，民眾若有需求應前往醫療院所就醫診斷，由治療醫師評估何種方式較適合。

（本文由「健康醫療網」提供）

高血壓 肥胖 糖尿病

上一則

肩痛無力又手無法抬起 竟是肩膀「旋轉肌」破洞

下一則

產後「開機」該注意哪些事？醫師：先生「別硬衝」

延伸閱讀

全球第2例豬心移植 美58歲患者術後狀況佳、密切觀察中

全球第2例豬心移植 美58歲患者術後狀況佳、密切觀察中
MLB／大谷翔平連3年獲天使MVP 手術後首度公開現身

MLB／大谷翔平連3年獲天使MVP 手術後首度公開現身
醫藥／常搬重物 腹股溝疝氣惡化

醫藥／常搬重物 腹股溝疝氣惡化
17歲高中生患「男性女乳症」被嘲「C先生」手術找回自信

17歲高中生患「男性女乳症」被嘲「C先生」手術找回自信

熱門新聞

日本醫師指出躺著滑手機容易讓手機掉落，造成嚴重的受傷風險。（圖片來源／ingimage）

別躺著滑手機 醫曝風險「最嚴重得開刀」多位苦主現身

2023-10-04 20:55
醫師提醒，脾臟爆破時，左腹會有明顯壓痛感，此時要快就醫。示意圖。（本報系資料照片）

又吐又拉昏死再醒來三次 竟是肚子裡這顆「爆破」了

2023-10-03 05:40
圖片來源／健康醫療網

眼睛畏光又乾澀 中醫「1方法」改善乾眼症

2023-10-04 01:29
國健署LDCT肺癌篩檢計畫，對象包括具肺癌家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；以及重度吸菸史，50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。（國健署提供）

早期肺癌無聲無息 醫籲勿忘「一行為」及早揪出病變

2023-10-09 05:06
下咽癌的症狀通常是長期的咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰建議民眾有異狀要及早就醫。（彰基提供）

連水都吞不下...36歲男不菸不酒卻罹「下咽癌」 醫籲有2症狀快檢查

2023-10-04 05:37
（圖：健康醫療網提供）

中風兇手之一是它？遵循治療ABC 中風可預防

2023-10-09 00:30

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治