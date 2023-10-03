美國研究：不快樂的人比較愛看電視 4方法扭轉電視負面影響

圖片來源／健康醫療網

每天一看韓劇 、政論節目就欲罷不能？連重播時段也不放過？您的生活，是不是很不快樂呢？根據刊登在《社會指標研究期刊》，由馬里蘭大學社會學John Robinson（羅賓遜）教授所發表的一項研究顯示，一般人平均每週約有35~40小時的可支配時間，他們分析4000名18~64歲民眾的每日生活安排紀錄之後，發現自覺不快樂的人，平均每週花在看電視的時間將近25小時，比最快樂者的18.9個小時多出5.6個小時。羅賓遜教授認為，看電視雖然可以讓人沉浸在前一天電視的歡樂氣氛中，但不快樂的人也可能更想透過看電視來躲避自身的不快樂。

愈愛看電視真的愈不快樂嗎？

台灣振興醫院精神醫學部 一般精神科主任嚴烽彰表示，從社會心理學的角度來看，樂觀的人多半比較外放熱情，因此，也較愛外出訪友、玩樂等，沒事也要找事做。

而從憂鬱症 患者的狀況中也常發現，當憂鬱發作，患者只想待在家裡不出門、只願做靜態活動，一旦症狀解除，從憂鬱解放後就較喜歡外出找朋友，做任何事都顯得有體力，看來快樂或不快樂的行為模式，似乎和上述研究不謀而合。

常看電視真的不好嗎？

研究者表示，從趨勢方面來看，花許多時間看電視似乎隨著全世界經濟不景氣而更加明顯，面對經濟蕭條，在家看電視似乎是最簡單、省事以及省錢，且能夠立刻拋開不愉快的情緒，馬上感到快樂的最佳方法，但實際上，這樣的快樂是短暫又不實際的，無法獲得真正且長久的滿足感。

看電視一旦「上癮」了，過於專注的結果只會讓人變得更加被動，且缺乏克服困難、解決問題的動力，這樣的代價相當大，將讓人因為惡性循環，而陷入長期憂鬱、焦慮等情緒困擾中。因此，嚴烽彰建議民眾看電視應該適可而止，雖然看電視是個不錯的娛樂消遣，但就像上網、飲食一樣，要懂得節制，以免殘害身心。

而電視不只影響智能，更會讓大腦活動無法配合身體的反應，長期下來會使人變得被動，身心無法合一，也易感覺沮喪，另有研究發現，看電視半小時，新陳代謝和活動力都會降低，智力至少減少50%。

人們喜歡用看電視來打發無聊，追根究底是來自於習慣的養成，有些人甚至寧願把每天的空閒時間拿來「陪」電視政論節目或韓劇，也不肯陪家人多講一句話，沉迷電視不僅造成家庭問題、影響親子關係，更讓自己憂鬱、不快樂。

扭轉電視負面影響

嚴烽彰也認為，不能就此而否定了電視的價值，因為根據統計，不看電視的人不見得更快樂，許多深具教育 功能的節目，也有許多社會亂象可透過電視傳播傳達社會教育或政令宣導的作用，因此建議利用電視功能，逆轉看電視的負面影響。

變成輔助教材

嚴烽彰建議可多看啟迪新知的節目，例如國家地理頻道、探索頻道等介紹新知的節目，讓電視變成輔助教材，成人也能由看電視增廣見聞。

轉移負面思考

心情不好看電視，反而是件好事，電視可以讓人把負面思考轉移，變成壞情緒的出口；倘若在心情惡劣下沒有發洩的出口，反而會更鑽牛角尖，但也要適可而止，勿為了逃避人群而變成宅男宅女。

當朋友的推手

有些人無法走出不快樂，是因為沒人幫推一把，嚴烽彰建議可把電視當朋友的推手，把陷於負面思想中的朋友帶出去走走，做別的事可轉移焦點，又能提高體力，憂鬱情緒很快就能一掃而過。

藉機會行善最樂

悲觀的人經常以為自己是天下最慘的人，嚴烽彰說，如果實際面允許，可以透過電視的介紹，加入各種義工團體去幫助別人，會更珍惜自己所擁有的。

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資料來源：健康醫療網

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