有頸紋 這幾招可改善

頸部肌膚經常受擠壓，恐加速紋路產生，屬於「姿勢型頸紋」，圖為示意圖。（本報資料照片）

頸部常被人為是透露年紀的部位，但不一定老人才會有頸紋，太常低頭滑手機卻會造成頸紋，讓人外觀顯老。醫師表示，當頸部肌膚經常受到擠壓，就恐加速紋路產生，屬於「姿勢型頸紋」，建議民眾把握保濕、防曬、伸展、按摩，以及採取雷射等醫美治療等方式達到改善效果。

頸部肌膚是愈來愈多人重視的保養部位，不少明星也表示，自己的容貌焦慮來自頸紋。台灣醫師陳珮吟表示，頸紋形成的原因分為先天與後天。先天主要是因為解剖構造中，韌帶與皮膚沾粘所形成的，有些人在年輕時就有很深的紋路產生，則有可能是先天性的頸紋。

陳珮吟說，後天頸紋則分為老化型、脂肪型和姿勢型。其中老化型是由於膠原蛋白流失所造成的肌膚鬆弛所導致，屬於最常見的頸紋類型。脂肪型則是脂肪堆疊，形成「一圈一圈的皺褶」。姿勢型也是頸紋年輕化的成因之一，主要是長時間姿勢不良所導致，像現代人時常低頭滑手機、看劇等，都會導致頸部肌膚時常受到擠壓，加速紋路產生。

陳珮吟指出，脖子是最能看出女人年齡的部位，除了勤勞保濕與防曬之外，適度的伸展和按摩，也有助於改善頸部血液循環，亦能放鬆頸部肌肉 ；睡眠時選對枕頭也是許多人容易忽略的關鍵，太高、太軟的枕頭都容易造成頸部擠壓，產生頸紋。

「已產生頸紋的民眾，也能藉治療獲得改善。」陳珮吟表示，有些人因長期擴頸肌用力，導致頸部出現外觀如「火雞脖子」的紋路，可施打肉毒桿菌放鬆肌肉達到改善，也可透過電音波，幫助皮膚緊實、淡化頸紋。填充物如小分子玻尿酸和膠原蛋白增生劑等，也能增加肌膚水分、促進增生，達到撫平細紋效果。

不過，陳珮吟提醒，任何治療都需經過專業醫師諮詢，並針對每個人不同的狀況評估，才能有更合意的治療效果。