深蹲、跑步 防臀肌失憶症

久坐百病生，平時可透過深蹲、爬樓梯等運動增強腿部肌力。（本報資料照片）

日前中國大陸浙江一名女子因長時間久坐，腰部出現不適，且運動時膝蓋也不舒服，而到院求診。經醫師問診檢查發現，該名女子的症狀為「臀肌失憶症」（又名死臀綜合症）。台灣桃園長庚復健科醫師裴育晟指出，久坐並不會讓臀部肌肉 萎縮，民眾若想要強健下肢肌肉，平日從事深蹲與跑步等運動即可。

久坐百病生，但現代人工作又常須坐在椅子上好幾個小時，除可能增加罹患心血管疾病 風險，若坐姿不良，還可能導致椎間盤突出等問題。針對近日高度討論的「死臀綜合症」議題，裴育晟表示，該名詞應為美國健身 界所討論的名詞，台灣醫界幾乎沒有在使用，但臀部肌肉的重要性仍不可忽視。

裴育晟說，臀部除了臀大肌之外，還有臀中肌與臀小肌，而臀肌與大腿股四頭肌同屬一起動作的「共濟肌」，其中臀大肌為跑步及走路的主要動力。只是臀肌與股四頭肌若要萎縮或衰弱，通常都是兩個一起，不會單獨只有股四頭肌或臀大肌衰弱。

因臀肌與股四頭肌為共濟肌，裴育晟點出，可透過請患者蹲下站起或行走步態來觀察是否有問題。一般人若身體健康，每秒可走1.2公尺，而坐下站起約10至12秒可完成約5下，若步行長度不足或坐下站起秒數愈高，就代表肌肉愈差。若發現患者臀大肌虛弱或出現萎縮，會詢問是否患者有腰椎不好、肌少症或髖關節及附近肌肉受傷的紀錄，並協助患者進行治療與復健。

新光醫院復健科主任謝霖芬表示，久坐者也常見罹患梨狀肌症候群，痛感會延伸至屁股或腹股溝，臀部也會出現長期痠痛。一般治療上會對梨狀肌進行復健、伸展或局部注射止痛藥劑和類固醇，亦可使用震波治療。而謝霖芬也建議，民眾應盡量避免坐太久或翹二郎腿。

裴育晟說，若民眾對自己的下肢肌肉進行訓練，包括，深蹲、爬坡、跑步、向上爬樓梯等重量訓練，除了可以增強腿部肌肉肌力，還可預防失智症及其降低死亡率。