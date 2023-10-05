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手骨斷反勇？ 無醫學根據

周宗禎
遇到手骨折，治療兩年後多半能恢復原有狀況。（圖：南投醫院提供）
遇到手骨折，治療兩年後多半能恢復原有狀況。（圖：南投醫院提供）

「打斷手骨顛倒勇」是台灣常可聽到的諺語，字面意思是折斷的手癒合後更壯、新長的骨頭耐力更強。骨科醫師指出，這句諺語的引申意思是遇到困難挫折勇敢面對，就能愈挫愈勇。但真的遇到手骨折，治療兩年後多能恢復原有狀況，打斷後「顛倒勇」恐屬個別案例、目前無醫學根據。

郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖表示，一般骨科治療強調三大原則步驟：一治療的第一步是要適當的復位與固定。第二步是完整保護，補充營養幫助癒合。第三部是適度復健、回復功能。

郭綜合醫院日前舉辦骨折案例與治療三原則說明會，第一起個案是70歲林姓患者，因機車擦撞右腿明顯變形，急診檢查發現是右側遠端脛骨及外踝粉碎性骨折，當日進行開放性復位固定手術，術後一系列營養衛教及復健治療，三個月後已能使用拐杖行動自如。

第二個個案是年輕的22歲李姓患者，同樣因為車禍造成雙手手腕及左大腿變形，診斷為雙側遠端橈骨骨折及左側股骨幹骨折，手術後復健五個月完全恢復原本的工作能力。

洪柏聖表示，骨折治療大部分都手術會打開傷口作復位固定，使用骨板或骨釘固定，視狀況使用合成人工骨、去礦化骨基質等填充物幫助癒合。手術後必須遵照知識使用護具或輔具保護日常移動，不可提早除去或者負重，否則很容易二度受傷。復健治療可減少水腫、關節沾黏降低疼痛，使關節保持靈活，避免攣縮，訓練肌肉力量逐漸恢復功能。

洪柏聖指出，癒合不良通常是血管循環不良，或糖尿病、吃消炎止痛藥過量患者，因消炎藥若過度抑制發炎反應，反而不利癒合。而治療所需器材要看傷勢程度與所在部位，不一定自費的就是最好。

洪柏聖說，有不少人認為治療骨折的骨板、骨髓內釘等金屬植入物，事後不需要拿出來。但醫界多認為除非老年人，身上的固定物只要骨頭癒合就該拔掉，尤其是下肢建議復原一兩年內拔除，因為金屬支撐下肢較容易造成骨質疏鬆。

而年長者骨折癒合速度不一定比年輕人慢、癒合後狀況也不會比較差。至於手骨打斷後是不是「顛倒勇」，臨床經驗顯示：一般骨折適當治療復健，癒合兩年後，大都能恢復原來的耐受度與強度，除非體質特異或經特殊鍛鍊，這句諺語用來打氣的功用比較大。

郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖說明手腳骨折治療方式。（記者周宗禎／攝影）
郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖說明手腳骨折治療方式。（記者周宗禎／攝影）

骨科 關節 醫學

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