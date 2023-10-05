護腎5口訣8招 控制三高定期檢查

吳昭軍表示，導致腎臟病的風險因子包括三高、肥胖、吸菸及不當藥物使用，控制並改善上述風險因子是預防和逆轉早期腎臟病的根本。（本報資料照片）

高血壓 、高血脂、高血糖是俗稱的「三高 」更是慢性腎臟病的最大風險因子。除了三高慢性病之外，吸菸、肥胖 、不當用藥也是造成腎功能異常的原因之一。台灣衛福部國健署提出「謹腎5口訣」、「護腎8招」，早期發覺腎功能異常，避免腎臟病進一步惡化至洗腎。

根據去年台灣腎病年報，洗腎病人在透析前一年高達近八成患有高血壓，四成患有糖尿病，三成患有高血脂。且腎臟也是沉默的器官，慢性腎臟病初期通常沒有明顯的症狀，而民眾可能正處於腎功能逐步惡化的情況下仍不自知。

國健署表示，透過謹腎5口訣「泡、水、高、貧、倦」，便能早期發覺腎功能異常。民眾只要發現有泡沫尿、水腫、高血壓、貧血及疲倦等症狀，就應至醫院做進一步的檢查，可透過「驗尿」及「抽血」檢查的方式，了解腎功能好壞。

此外，國健署表示，惟有定期篩檢，早期發現並早期對腎臟病及早介入管理，改善會引發腎臟病的相關風險因子，配合醫療團隊提供之衛教指導，是有機會阻止腎功能惡化。

若要在日常生活中保護好腎臟，國健署也提出「護腎8招」，多喝水、健康飲食、規律運動、定期檢查腎功能、三高控制、體重控制、不抽菸、避免服用不當藥物等，可以基本維持腎臟健康，避免腎臟病進一步惡化至洗腎。

國健署長吳昭軍表示，導致腎臟病的風險因子包括三高、肥胖、吸菸及不當藥物使用，控制並改善上述風險因子是預防和逆轉早期腎臟病的根本。吳昭軍提醒，建立良好的飲食及運動習慣，落實健康生活，定期健康檢查，並依醫囑控制三高，切勿服用偏方、草藥或來路不明藥品，才能擁有功能良好的腎臟，擁抱健康的生活。