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你有3高嗎？4年就有機會患心血管疾病 醫教「護心8事」

記者梅緣緣／台北28日電
國健署與馬偕紀念醫院心臟內科醫師葉宏一呼籲，民眾應透過「養成好習慣，定期做監測」維護心血管健康。（記者梅緣緣／攝影）
國健署與馬偕紀念醫院心臟內科醫師葉宏一呼籲，民眾應透過「養成好習慣，定期做監測」維護心血管健康。（記者梅緣緣／攝影）

9月29日為「世界心臟日」，台灣國健署以「用『心』懂『心』（Use heart, Know heart）」為主題，呼籲政府部門等單位及醫療院所共同合作，與醫師共推「護心八事」，盼民眾能從生活做起保護心臟健康。

國健署署長吳昭軍表示，除了癌症外心血管疾病的影響也不容小覷，希望民眾可以更了解心臟疾病，改變生活習慣，讓身體健康有「好心」。

國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳表示，除家庭收入與教育程度等社會決定因子外，民眾日常的「行為危險因子」如吸菸、有害飲酒、身體活動不足或不健康飲食，也可能造成心血管疾病的發生。

鍾遠芳說，若為已出現高血糖、高血脂、高血壓的「三高」的民眾，平均只需約四年時間，就有機會罹患心血管疾病，提醒應特別注意個人的三高數值。

馬偕紀念醫院心臟內科醫師兼副院長葉宏一表示，先前疫情時民眾不敢就醫，也不敢外出運動，疏忽了自己三高的心血管疾病風險。針對民眾如何維持自己的身體及心血管健康，葉宏一強調，預防勝於治療，只要能做好以下「護心八事」，不單只有心臟，全身都能得到保護：

一、飲食：食用全穀根莖類、天天5+5蔬果、多喝低脂乳、紅肉換白肉、吃堅果用好油等，並減少油鹽糖的使用。

二、運動：每週以運動150分鐘為目標。

三、吸菸：戒菸並避免暴露在二手菸環境下。

四、睡眠：注意個人睡覺的「長度」與「品質」，一般建議每日約7至8小時，過多過少都不好。

五、體重：注意個人體重及BMI。

六、膽固醇：了解個人總膽固醇、高密度及低密度脂蛋白數值。

七、血糖：了解個人糖化血色素多寡。

八：血壓：定期量測，計算三次測量後的平均值避免高血壓。

雖心臟若已達到末期心臟衰竭地步，以現在醫療技術仍可透過換心來延續患者生命，又或是在末期前以人工心臟協助，但葉宏一仍強調，心臟還是自己的最好。建議民眾應在心血管疾病發生前，培養「養成好習慣，定期做監測」的概念，從生活做起，維護自己的心臟與身體健康。

心血管疾病 高血壓 三高

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