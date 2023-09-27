惱人汗皰疹中醫能治嗎？中藥外洗方不藏私大公開

圖片來源 ／健康醫療網

37歲的林小姐，手掌反覆起水泡已多年，水泡多發生在手指邊緣及指縫中間，不只起水泡更是會搔癢難耐，尤其到夏季更是癢到無法入睡。前往西醫皮膚科治療，西醫診斷為汗皰疹，服用抗組織胺及外擦類固醇狀況反反覆覆時好時壞，遂前往中醫就診希望可以根治。

汗皰疹屬濕疹 體質濕熱夏季變嚴重

中醫診所院主治醫師莊可鈞中醫師表示，汗皰疹屬於手部濕疹的一種，病因至今不明，一般認為是過敏 性的皮膚炎表現，多和本身體質、遺傳、情緒壓力及接觸過敏原有關。西醫多給予抗組織胺及外擦類固醇治療。

莊可鈞中醫師說明汗皰疹在中醫稱為「螞蟻窩」，古籍《瘍醫大全》：「螞蟻窩多生手足，形似蟻窩，儼如針眼，奇癢入心，破流脂水。」中醫認為汗皰疹受內在體質和外在因素的影響。體質多表現為「濕熱」，而台灣又屬於海島型氣候國家，氣候偏濕熱，所以每到夏季症狀就會加重。治療上可以使用「清熱利濕」的中藥為主，像上面那位林小姐，中藥使用「四妙散」清熱利濕為主，搭配祛風止癢的中藥地膚子、白蒺藜等，搭配外洗方，治療一個月後搔癢感已無。

飲食避免烤、炸、辣 熱性水果也應避免

莊可鈞中醫師說明汗皰疹和體質因素息息相關，所以平時飲食及生活習慣也需要改變。保持睡眠充足並且適當的緩解壓力避免壓力過大。飲食上也應先避免吃到太過燥熱的食物，例如烤、炸、辣等食物，芒果、龍眼、荔枝等較為熱性的水果也應避免。此外，因中醫認為「脾主濕」，太過寒涼的食物容易傷脾胃，造成濕氣停留在體內而加重汗皰疹的症狀，所以飲食上也應避免吃太多冰品及飲料等。

此外，生活上也應避免過度接觸清潔劑，若是需要洗碗等不可避免時，也應穿戴手套避免直接接觸化學藥劑造成過度刺激。另外也應讓雙手保持乾燥，不長時間穿戴手套避免太過悶熱。

四妙祛濕茶

材料：黃柏2錢、牛膝2錢、薏苡仁5錢、蒼朮2錢。

作法：將上述藥材洗淨後加入1000cc的水煮沸至500cc後即可飲用。

功效：黃柏清熱除濕；牛膝利水通淋、補肝腎；薏苡仁、蒼朮健脾除濕，合用可幫助排除體內濕氣。

但須注意此茶飲較適用於濕熱型體質，若為寒性及陰虛型體質則不適用，建議還是需詢問專業中醫師。

除了內服藥，也要搭配外洗外敷劑，達到更佳療效。

外洗方劑

藥材：龍膽草一兩、甘草一兩、馬齒莧一兩。

作法：材料加2000cc水浸泡一小時，以小火煎20分鐘後去渣取汁，放涼後冷濕敷，每日2-3次，每次15~20分鐘，可緩解搔癢不適。

資料來源：健康醫療網

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