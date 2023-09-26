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中秋節讓人壓力大、憂鬱加劇… 醫囑4大症狀、6招紓壓

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

隨著中秋節接近，患有憂鬱症的明月（化名）心情反而更加低落焦慮，胃糾結一起，沒有食慾，空虛疏離的感覺在腦海中盤旋，覺得自己像處在黑洞中，無力面對外界的事物，也不想出門也不想說話，想到要面對眾親友變成是巨大的壓力，一切都難以承受。台灣國泰綜合醫院精神科醫師楊琇雯提醒，憂鬱症可能影響情緒、生理、行為、及思考等4種面向，可依照6種自助因應策略，減低壓力、孤獨感及避免憂鬱症狀惡化。

中秋節對於大部份的人而言是團聚的時光，期望與家人和朋友在一起享受假期，共同烤肉賞月，是一件美好愉快的事情。節日假期會讓人思考更多關於家庭和人際關係的問題，同時也會面臨不同於日常的生活模式與人際互動等變化，這會對某些人帶來壓力或是負面的情緒：如疲勞、緊張、孤獨、和悲傷的感覺。

人們可能在節日時比平日花更多時間和家人在一起，相處間發生的事件可能會引發舊有的衝突和情緒；而失去親人或是親密關係的人，具有團聚意義的節日可能加重孤獨感或是哀傷反應。這些因節日而來的壓力對於憂鬱症患者可能更加難以因應，而使症狀惡化。憂鬱症可能影響情緒、生理、行為、及思考等下述面向：

．情緒症狀：包含悲傷、不快樂、煩躁易怒。

．生理症狀：如食慾不佳或暴食、體重大幅減輕或增加、失眠或睡眠過多、疲倦無力、身體疼痛、性慾降低。

．行為症狀：可能有動作變慢、激動、自殺自傷行為、對外界不關心及對事物失去興趣。

．思考症狀：如注意力不集中、記憶力減退、猶豫不決、無價值感、無助感、無望感、自責罪惡感、自殺或是死亡意念。

楊琇雯表示，當上述憂鬱症狀持續2週以上，並影響工作、人際關係及日常生活能力時，應尋求專業醫療人員協助，評估是否進行心理治療或是藥物治療。當患有憂鬱症時，除了尋求專業協助外，下述的自助因應策略可以減低在節日假期間的壓力、孤獨感及避免憂鬱症狀惡化：

保持運動以及到戶外活動

目前研究顯示運動可以減輕憂鬱症狀，到戶外活動更可以減少節日期間的孤獨感，身體活動時有助於減少連續的負面思考。

保持規律的生活

盡可能維持正常的作息，包含維持和平日相同的睡眠時間、飲食適量、不過度飲酒。為假期活動（例如購物、烹飪、娛樂、參加聚會）設定合理的期望和目標，保留給自己獨處時間與空間。

與信賴的親友分享感受

可以在假期期間與信賴的親友聯繫，傾訴自己的感受，對方或許可能給與情緒上的支持，分享過往的經歷，提供不同的建議想法或是幫助。這可以減少心理上的壓力、孤獨或是無助的感覺。

評估自己的人際關係並設定界限

留意自己生活中和不同人相處時出現的情緒。試圖讓每個人快樂幾乎是不可能的，因此如果發現生命中有人會讓自己的負面情緒或是憂鬱症狀加劇時，限制和這些人相處的時間以及建立互動和接觸上的心理界限。

參加志工活動

志工活動可以讓自己找到自身價值，發現活著的意義和目的，增加生活的滿足感，與社會建立連結及產生歸屬感，減少孤獨感，也可以擴展看待事情的角度觀點。

建立因應憂鬱情緒的活動列表

試著列出在情緒低落時可以讓自己舒服的活動列表，貼在明顯可以看到的地方，如聽音樂、看電影、寫日記、正向自我對話、畫畫、唱歌、冥想、腹式呼吸、跑步等等。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59345


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