避蜂螫 登山先噴防蜂液 遇攻擊要護頭

醫師提醒，虎頭蜂毒性強，被螫傷後輕微症狀為皮膚紅腫，嚴重時會出現急性過敏反應，會有死亡風險高。（本報資料照片）

爬山健行有時會遇到虎頭蜂，醫師表示，虎頭蜂毒性強，被螫傷後，蜂毒的蛋白質會引發全身性過敏 反應，輕微症狀為皮膚紅腫，嚴重時會出現急性過敏反應，引起呼吸道粘膜水腫、呼吸不順，有立即死亡的風險，尤其頭部被螫傷後，因距離呼吸道很近，死亡風險更高。

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，人體對蜂毒的過敏反應，受到個人體質、過敏反應、蜂毒濃度高低、螫傷頻率等影響，當被虎頭蜂螫傷時，當下感覺十分疼痛，隨著傷勢嚴重，開始出現意識模糊、呼吸困難，或引起肝腎毒性，要盡速就醫，必須插管、施打腎上腺素等治療搶救。若發生急性過敏性休克，治療效果不會太好，也是遭蜂螫傷後致死率高的原因。

醫師提醒，遭蜂螫僅是皮膚紅腫的輕微症狀，可以於螫傷處塗抹尿液，因尿液中氨的成分，可中和蜂毒，舒緩疼痛感，但仍要盡速就醫。可是如果民眾有過敏體質、肝腎功能不佳、糖尿病 等慢性病控制不佳，身體免疫力不佳，遭虎頭蜂螫傷後，一定要多注意，過敏症狀可能會更為嚴重。

台灣農業部表示，每年7到11月是虎頭蜂活動高峰季節，提出3項注意要點。

1.壓低身體，安靜地離開，勿揮打，以免引發蜂群的攻擊。

2.遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開。

3.若蜂群在追擊，附近的人很多，應分散人群，迅速離開現場，切勿邊跑邊揮動衣物，避免招來更多毒蜂追擊。

台灣衛福部健保 署表示，當被蜂螫後，立刻要用鑷子把尾刺或毒針拔除，可冰敷患部，服用抗過敏、止痛藥物等。在拔除具毒性的尾刺時，由於上有毒囊，為避免拔除時擠破，勿直接以手拔除，需以刀片鈍部或鑷子慢慢拔除。若有嚴重全身性過敏及毒性反應時，應尋求醫療幫助。

被蜂螫後，最怕的是急性過敏反應，尤其是有被蜂螫病史的人，即使被一隻螫到也可能在數分鐘內就會發生，最好能就近送醫，避免造成悲劇。為防止過敏性休克，曾有急性過敏反應的人，到易有蜂聚集的野外時，建議隨身攜帶「腎上腺素製劑」，以備緊急時使用。

專家提醒，腎上腺素製劑一般民眾可能無法取得，建議事先噴灑含DEET（敵避）防蚊防蜂液防範，且登山千萬不要擦香水、化妝品，減少氣味吸引虎頭蜂覓食。（沈能元）